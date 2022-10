La Serie A ringrazia la Serbia: Milinkovic, Vlahovic e Kostic protagonisti

L’ottava giornata di Serie A è stata letteralmente dominata dai calciatori serbi, Milinkovic-Savic è stato il solito protagonista della Lazio, Dusan Vlahovic e Filip Kostic hanno trascinato la Juventus nel successo casalingo contro il Bologna.



Tornati dalle trasferte con la propria nazionale i tre serbi del nostro campionato sono stati i protagonisti assoluti di questo weekend di Serie A a testimonianza di come la rosa di Dragan Stojković sia assolutamente all’altezza di disputare un grande mondiale.

La Serbia farà il suo esordio in Qatar il 24 novembre quando sfiderà il Brasile di Neymar in una gara dall’alto tasso tecnico.

Sergej Milinkovic-Savic è, da anni ormai, una certezza assoluta sia per la Lazio che per la propria nazionale, il sergente biancoceleste anche nella sfida contro lo Spezia si è dimostrato uno dei centrocampisti al momento più in forma d’Europa.

Milinkovic-Savic, anima e testa della Lazio di Maurizio Sarri

Uno dei grandi meriti di Maurizio Sarri rimane quello di aver fatto definitivamente esplodere Sergej Milinkovic-Savic, il numero 21 in questo anno e mezzo è cresciuto definitivamente riuscendo ad evitare quelle leziosità che spesso facevano infuriare tifosi e allenatore.

Ora “il sergente” è un calciatore completo che sa fare la differenza grazie ad una impressionante fisicità che abbina a qualità tecniche superlative.



Contro lo Spezia il centrocampista serbo ha trovato i gol numero 50 e 51 in Serie A arrivando a 4 marcature stagionali, considerando anche la rete fatta in Europa League nella trasferta horror in Danimarca.

Dopo la partita Maurizio Sarri ha elogiato il proprio centrocampista che è diventato idolo assoluto della tifoseria di fede biancoceleste.

Prima un tap-in facile facile, poi uno scavetto morbido a battere Dragowski, dopo i meravigliosi assist a Ciro Immobile, Milinkovic Savic si traveste da bomber per un pomeriggio e trascina la Lazio alla terza vittoria consecutiva.

Vlahovic-Kostic, la coppia serba che rilancia la Juventus

Contro la Norvegia era stato Filip Kostic a fornire l’assist per il gol di Dusan Vlahovic, ieri il bomber bianconero ha ricambiato il favore al connazionale che ha messo a segno il suo primo gol ufficiale con la maglia della Juventus.



La Juventus risponde alle critiche grazie al tandem serbo e si rilancia in classifica, ora Allegri punta su di loro per ottenere anche la prima vittoria in questa edizione della Champions League nella delicata sfida casalinga contro il Maccabi Haifa.

Filip Kostic è diventato in poche settimane uno dei punti di riferimento assoluti di questa Juventus, il numero 17 si è già dimostrato un ottimo assist man e ieri ha festeggiato il suo primo gol in carriera in Serie A.