Pancino in casa reale, la FOTO rivelatrice: adesso non ci sarebbero più dubbi

Liete notizie in arrivo nella casa reale inglese. Spunta la foto che svela tutto. Ora sembra proprio che non ci sia più alcun dubbio. Ecco chi è la reale pronta a diventare ancora una volta mamma.

Che grande emozione per la Royal Family e per i sudditi del Regno Unito! Lei è pronta ad allargare la famiglia. Cicogna in arrivo nella casa reale? La coppia è al settimo cielo.

Grande gioia per la casa reale inglese

Arrivano delle dolci indiscrezioni che fanno brillare gli occhi dei sudditi e gioire tutti quanti: lei presto mamma, la famiglia si allarga. Arriva la cicogna nella casa reale? La foto rivelatrice non lascia più alcun dubbio.

Sebbene queste siano state settimane davvero dure per i parenti della Regina Elisabetta che si sono ritrovati, da un momento all’altro, a fare i conti con l’assenza della monarca più famosa e longeva della storia, ora tutti hanno però un motivo per sorridere.

Certo, andare avanti senza la sovrana dei cuori non deve essere semplice, anche perché le incombenze reali ora in capo ai successori di Queen Elizabeth II, sono davvero tante. Tuttavia, i membri della casa reale hanno ora un motivo per gioire: la foto non lascia più dubbi, lei pronta a diventare di nuovo mamma. Che grande emozione!

Lei pronta ad allargare la famiglia: la foto fa il giro del mondo

Sembra proprio che presto potremmo avere un dolce annuncio da Buckingham Palace: lei pronta a diventare di nuovo mamma! Stiamo parlando di Kate Middleton. La moglie del principe William è intenzionata ad allargare la famiglia e a dare un fratellino o una sorellina ai suoi tre gioielli.

Come sappiamo, la ex duchessa di Cambridge è mamma già di 3 splendidi bambini: il Principe George che un giorno salirà sul trono d’Inghilterra, la principessa Charlotte, l’unica figlia femmina di William e Kate e il piccolo Louis che è il terremoto della Royal Family.

Kate, come raccontano fonti vicine alla nuova principessa del Galles, ha sempre desiderato una famiglia numerosa e un quarto figlio e ciò che più vorrebbe in questo momento. Si dice che William, almeno inizialmente, fosse intenzionato a fermarsi a tre bambini ma che la dolce Kate lo abbia convinto a provarci e ad allargare la famiglia.

Addirittura, come riportato in copertina da una rivista internazionale, Us Weekly, William e Kate per un periodo di tempo sono stati anche in crisi per via delle forti pressioni che lei esercitava sul primogenito di Carlo e Diana.

Per un periodo, la Middleton è stata così insistente da aver costretto il principe inglese a discutere anche in pubblico con la ex duchessa. Sembra però ora che il nuovo reale del Galles, futuro re d’Inghilterra, si sia convinto e che proprio come la moglie abbia intenzione di allargare la famiglia.

La confessione inaspettata: la foto che potrebbe confermare la voce

Un insider ha parlato di questa storia in un’intervista rilasciata al magazine sopramenzionato. A tal proposito, la fonte che vuole rimanere anonima, ha dichiarato:

“Kate Middleton voleva un figlio già da un po’ di tempo. Ha sempre voluto quattro figli mentre William era felice di averne tre. Pare che la principessa sia riuscita però a convincerlo”.

Dichiarazioni importanti, queste, che fanno pensare che presto potrebbe esserci un lieto annuncio. D’altronde, Kate che ora è impegnata con il suo nuovo ruolo da principessa del Galles, si sente pronta già da un po’ a diventare mamma.

George e Charlotte sono cresciuti e giorno dopo giorno diventano sempre più indipendenti. Louis invece è ancora piccolino e richiede attenzioni e cure da parte di mamma Kate ma la principessa è pronta a occuparsi anche di un nuovo baby.

Il suo istinto materno la rende ancora più bella e amata dai sudditi inglesi che vedono in lei non soltanto una moglie premurosa e una mamma amorevole ma anche una futura regnante dalla dolcezza incredibile e dal cuore materno, qualità che non guastano mai.