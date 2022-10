700 euro di multa a chi ha questo nel veicolo: sei obbligato a toglierlo dall’auto

700 euro di multa a tutti coloro che usano questo oggetto in auto mentre si guida e non solo, da togliere immediatamente.

Le regole della strada cambiano continuamente e, per questo motivo, gli automobilisti dovrebbero sempre prevedere quelli che sono i divieti e le varie sanzioni che possono essere applicate. Nel tempo le modalità di guida e le strade sono cambiate, così la normativa è andata man mano ad adattarsi modificandosi sino a trattare quelli che sono gli argomenti del momento. C’è uno strumento da non usare assolutamente mentre si è in auto e deve essere tolto il prima possibile pena 700 euro di multa immediata.

Codice della strada, lo strumento vietato da usare

Ci sono dei comportamenti in auto che non devono essere adottati, anche quando sembrano essere del tutto normali. Per esempio – e questa è una regola imprescindibile – non bisogna mai parlare al cellulare oppure distrarsi con l’invio di un messaggio o similari.

La sicurezza in auto è il primo fattore da tenere sempre in considerazione, per questo motivo il codice della strada ha pensato di aggiornare le sue normative e le relative sanzioni. Il navigatore, per esempio, potrebbe essere molto pericoloso alla guida ma anche in caso di fermo da parte degli agenti.

Vi abbiamo anticipato la maxi stangata in arrivo, ed è proprio per quel motivo che sarebbe il caso di conoscere gli aggiornamenti della normativa e uso dello strumento. Resta inteso che, in ogni caso, quando si guida un’auto non si ci si deve distrarre per non mettere in pericolo la vita di tutti quanti.

La tecnologia da una parte può aiutare, ma dall’altra si arriva ad esserne così circondati da distrarsi per ogni minima notifica in arrivo. Le sanzioni sono state pensate anche per fare in modo che tutti facessero molta più attenzione alla guida: per l’uso del navigatore si parla di 700 euro di multa immediata.

700 euro di multa per l’uso del navigatore, come evitarla

Proviamo a fare chiarezza in merito all’uso di questo strumento indispensabile. Il navigatore auto attivo è importante nel momento in cui si guida, per raggiungere le destinazioni correttamente senza effettuare manovre per la strada che potrebbero risultare pericolose.

In alcuni punti delle normative del codice della strada si evidenziano alcuni aspetti nell’uso della strumentazione, che praticamente nessuno conosce. Se si usa lo smartphone come navigatore, il conducente potrebbe ricevere 700 euro di multa anche se non sa di avere infranto le regole.

L’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada evidenzia che un conducente non dovrebbe mai far uso di strumenti che possono distrarre o distogliere le mani dal volante. Infatti, non è consentito guardare con la coda dell’occhio il cellulare al momento dell’arrivo di una chiamata o di un messaggio. Le multe arrivano sino a 700 euro e la normativa entra in vigore allo stop – al semaforo e in sosta con l’auto comunque accesa.

Ma attenzione, se nei due anni si infrange di nuovo la legge allora la patente di guida verrà completamente sospesa. Quindi è bene fare molta attenzione a tutti questi aspetti e non guidare mai in leggerezza.