Pallone spia dalla Cina nei cieli USA, il segretario Blinken: “Inaccettabile”

Il segretario di Stato USA Antony Blinken ha affermato che l’invio da parte della Cina di un apparente spia nel cielo americano è irresponsabile. Ecco le sue parole in merito all’accaduto.

Antony Blinken, segretario di Stato degli Stati Uniti d’America ha dichiarato che il viaggio a Pechino, previsto a breve, è stato annullato.

Questo perché venerdì è stato avvistato nei cieli un pallone aerostatico spia proprio cinese, che ha sorvolato nei cieli dell’America Latina. La Cina si giustifica ma gli USA non accettano scuse. Ecco cosa succede.

Usa contro la Cina: “Gesto inaccettabile”

Già qualche giorno prima, era stato avvistato nel Montana, mentre sorvolava la base nucleare, un altro pallone spia cinese, a circa 60.000 piedi di altezza.

Ora, con questo secondo avvistamento in America Latina, il Segretario di Stato Antony Blinken non ha intenzione di visitare Pechino, com’era stato annunciato.

Secondo lui, si tratta di un affronto, come riferisce il Pentagono, una cosa inaccettabile da parte dello Stato Asiatico.

Antony Blinken ha ufficialmente dichiarato:

“Il pallone-spia cinese nei cieli Usa è una violazione della sovranità americana e della legge internazionale. Questa è un’azione inaccettabile e irresponsabile. È ancora più irresponsabile venire alla vigilia di una visita programmata da tempo. “

La Cina, dal canto suo, si giustifica chiedendo formalmente scusa, affermando di essersi trattato di un incidente: il pallone avrebbe perso la rotta a causa dei forti venti.

Antony Blinken avrebbe dovuto visitare Pechino dal 5 al 6 febbraio, giorni in cui aveva un programma d’incontri molto vasto, per discutere di diversi temi come il Taiwan, il Covid e la sicurezza.

Al momento, secondo un altro alto funzionario del Dipartimento di Stato, un altro viaggio di Blinken in Cina sarà pianificato “al più presto possibile”, aggiungendo che Washington ha pianificato di mantenere comunque linee di comunicazione aperte su questo incidente.

Che cos’è il Pallone aerostatico spia

Secondo quanto dichiarato dai vertici della Cina, questo pallone aerostatico avvistato nei cieli americani sarebbe ad “uso civile”, per delle ricerche meterologiche e scientifiche.

Ma il Pentagono è sempre in allerta, anche se ha fermato i jet di combattimento pronti ad abbatterli, per evitare una dispersione di detriti pericolosi.

Ma che cos’è questo pallone aerostatico?

Come riporta il The Guardian, questo tipo di dispositivo era già utilizzato nel 1860, durante i conflitti, come la guerra civile proprio negli USA.

Attraverso queste mongolfiere, si potevano spiare i movimenti degli eserciti nemici per poi creare una propria strategia.

Questi palloni, quindi, sono veri e propri messi di spionaggio e sono equipaggiati di dispositivi tecnologici che riescono a immagazzinare dati, in modo tale da trasmetterli a chi ha predisposto il loro lancio.

Di solito, questi mezzi aerostatici si muovono a quote molto alte, dai 24.000 metri ai 37.000 più o meno.

Ovviamente, rispetto ai satelliti, sono più economici da utilizzare, visto che per lanciare un satellite nello Spazio ci vuole un investimenti di centinaia di milioni di dollari.