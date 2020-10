Pallone d'oro, per il 2020 si elegge il Dream Team

Ci eravamo lasciati con Lionel Messi e il Pallone D’oro del 2019. Quello del 2020 infatti, a causa del Covid-19 non è stato assegnato.

In compenso, la rivista francese “France Football” ha deciso di eleggere uno storico “dream team” composto dai più grandi di sempre.

Dieci nomination per ogni ruolo, con la giuria di 170 giornalisti che annualmente assegna il Pallone d’Oro chiamata a scegliere il migliore in ogni posizione, per disegnare un mitico 3-4-3.

I vincitori saranno resi noti a dicembre 2020, sempre sulla rivista France Football. Mentre per il Pallone D’oro si dovrà aspettare il prossimo anno.

I nomi italiani

Tra i tanti nomi inclusi nella lunghissima lista, ci sono ovviamente anche degli italiani.

A partire dai portieri: Gianluigi Buffon e Dino Zoff sono infatti i primi due nomi.

In difesa ci sono poi Giuseppe Bergomi, Claudio Gentile, Marco Tardelli.

A centrocampo Roberto Baggio, Alfredo Di Stefano, Enzo Francescoli, Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Francesco Totti.