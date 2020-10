Coronavirus, il bollettino di oggi: 15.199 casi e 127 morti

Anche oggi si registra un aumento dei casi di Coronavirus in Italia: 15.199 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Oltre 4000 casi in più rispetto a ieri.

In aumento anche i decessi, 127, mentre ieri sono stati 89. Si registra però un nuovo record di tamponi giornalieri: 177.848. Oggi solo tre regioni non registrano alcuna vittima. Per trovare un così alto numero di morti bisogna tornare indietro al 22 maggio, quando i deceduti erano 130.

Record assoluto di casi di Coronavirus in Italia

Si arriva così al record assoluto di contagi in 24 ore nel nostro Paese. Il picco precedente si è verificato lo scorso 18 ottobre, con più di 11mila positivi.

Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva

Continuano a salire anche i ricoveri in terapia intensiva, che registrano un +56 nelle ultime 24 ore. Si arriva così ad un totale di 926 pazienti.

Anche i pazienti ricoverati con sintomi da Coronavirus sono in aumento: +603, anche se in calo rispetto al +778 di ieri. Il totale degli ospedalizzati con sintomi arriva oggi a 9.057.

Il totale delle vittime quasi a quota 37mila

Il totale delle vittime sale a 36.832, mentre quello dei contagiati tocca quota 449.648. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono in crescita, +2.369, a fronte del +2.046 di ieri.

Il totale dall’inizio della pandemia da Covid-19 è di 257.372.

Gli attualmente positivi al Coronavirus sono 155.442, con un incremento di 12.703 rispetto a ieri.

La Lombardia è anche oggi la regione più colpita dal Coronavirus

Anche oggi la Regione più colpita dal Coronavirus è la Lombardia, con 4.125 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il totale dei nuovi positivi arriva a 134.604. I morti, invece, sono 20, per un totale di 17.123 deceduti.

I nuovi contagi sono raddoppiati rispetto alla giornata di ieri, quando erano segnalati 2.023 nuovi casi. I tamponi effettuati oggi sono stati 34.416.

Seguono la Lombardia sopra quota mille nuovi casi di Coronavirus: Piemonte (+1.799), Campania (+1.760), Veneto (+1.422) e Lazio (+1.219). La regione Veneto precisa che nel boom di casi di oggi sono conteggiati anche positivi degli ultimi 6 giorni che non erano ancora stati inseriti.