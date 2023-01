Palermo: donna investita dal marito mentre lo aiutava a fare retromarcia

Una tragedia avvenuta per pura fatalità. Un errore umano durante una semplice retromarcia con la propria auto che è costata la vita ad una donna, a sua moglie. È accaduto a Palermo.

Un uomo, di 79 anni, facendo manovra con la sua auto, una Fiat Panda, ha investito accidentalmente la moglie di 71 anni. Ecco cosa è accaduto di preciso.

Palermo: donna muore investita

Un errore umano che ha provocato un drammatico incidente che ha visto per protagonista una donna di 71 anni, investita dall’auto di suo marito, mentre lo aiutava a fare manovra. La tragedia è accaduta a Caccamo, in provincia di Palermo. La vittima si chiamava Maria Massa.

Il marito di Maria, 79enne, stava facendo retromarcia con la sua auto, una Fiat Panda, e Maria da dietro, gli stava dando una mano con delle indicazioni. Ma lui, purtroppo, l’ha investita in pieno, uccidendola sul colpo. Anche se il personale medico del 118 è intervenuto prontamente, ed ha effettuato ogni tentativo per salvarla, per Maria non c’è stato nulla da fare.

Il suo corpo è stato portato all’obitorio del cimitero cittadino. Ora è in attesa di esser trasportato al Policlinico di Palermo, all’istituto di medicina legale. Anche l’auto della coppia è stata posta sotto sequestro. Chi sta indagando su questo fatale incidente, ora vuole capire se si sia trattato davvero di errore umano, o se l’auto non abbia risposto a determinati comandi datagli dal marito della vittima.

Dall’altro lato, pero, il marito di Maria rischia l’accusa di omicidio colposo nei confronti di sua moglie. Stando ad una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, l’ipotesi dell’errore umano è quella che più si sta facendo largo fra le ipotesi.

