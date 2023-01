Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a gennaio 2023

By

Diversi i concorsi pubblici a cui è possibile accedere e partecipare ancora per poco, tutte le scadenze previste per questo gennaio 2023.

Mancano poche settimane alla chiusura di alcuni dei bandi pubblici ancora attivi e a cui diplomati e laureati possono candidarsi, l’anno nuovo sarà anche l’anno in cui vedremo la comparsa di numerosi nuovi bandi a cui poter prendere parte.

Bandi in scadenza a gennaio 2023

Mancano pochi giorni o poche settimane, a seconda del bando, per vedere la chiusura effettiva di diversi concorsi pubblici. La data di scadenza per la partecipazione è perciò agli sgoccioli per molti di loro.

I bandi pubblici rappresentano una grande opportunità lavorativa per tanti giovani e meno giovani che sono diplomati o laureati, di poter accedere a realtà lavorative che magari hanno sempre sognato.

Vediamo quali sono i bandi in scadenza in questo gennaio 2023.

È in scadenza in queste prime settimane di gennaio il concorso aperto da Ares Sardegna. Il bando riguarda l’assunzione di 117 persone per vari diversi profili professionali, la scadenza è prevista sempre al 05 gennaio 2023.

C’ ancora un giorno di tempo per poter partecipare al concorso ANAC, scadenza e chiusura del bando prevista per il 05 gennaio 2023. Il concorso Ripam per l’Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà reclutare 20 unità di personale dirigenziale.

L’opportunità permetterà ai prescelti di poter ottenere un contratto a tempo indeterminato, 12 dei 20 che saranno assunti dovranno assolvere la funzione di funzionari giuridico- amministrativi. Mentre gli altri 8 rimanenti si occuperanno dell’area analisi economico- statistica.

Per poter presentare la candidatura bisognerà accedere alla domanda attraverso il portale InPA, per accedervi si può utilizzare sia lo SPID che la CIE (carta d’identità elettronica) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

È prevista invece al 09 gennaio 2023 la scadenza del bando pubblico per il Ministero della Cultura. Questo concorso prevede il reclutamento di 518 funzionari che saranno assunti a tempo indeterminato.

La domanda anche in questo caso dovrà essere presentata attraverso il portale inPA con la compilazione del modulo previsto, per accedervi sarà sempre necessario effettuare la registrazione.

All’interno della descrizione del concorso pubblico oltre alla data di scadenza è presente la lista dei requisiti e dei titoli di studio di cui devono essere in possesso i vari candidati, a seconda del ruolo per cui vogliono candidarsi.

Altri diversi concorsi proposti dal Comune di Genova sono in scadenza, vediamo nel dettaglio:

Concorso pubblico per l’assunzione di 27 funzionari di Polizia Locale e 49 agenti per la Polizia Municipale , entrambi i bandi sono in scadenza al 09 gennaio 2023.

e per la , entrambi i bandi sono in scadenza al Bando pubblico per la ricerca di 47 funzionari amministrativi, scadenza prevista al 12 gennaio 2023.

Al 12 gennaio invece è prevista la scadenza per poter partecipare al concorso pubblico dell’Azienda Zero a Padova. Il concorso prevede l’assunzione di 701 persone con contratto a tempo indeterminato, la domanda deve essere presentata in via telematica sfruttando il portale dedicato alla Regione Veneto.

Al 27 gennaio è invece prevista la scadenza del concorso pubblico RAP di Palermo per le Risorse Ambiente Territorio Palermo. Si può partecipare anche con il solo possesso di licenza media e non è previsto un limite di età.

Le assunzioni sono per 306 operai a tempo indeterminato. Per poter inviare la domanda bisogna avere lo SPID ed eseguire un contributo di iscrizione pari a 15 euro.

29 gennaio 2023 scade invece il concorso SNA 2023 che prevede l’ammissione di ben 352 allievi al corso- concorso selettivo per la formazione dirigenziale.

Con questo bando è previsto anche il reclutamento di ben 294 dirigenti presso le amministrazioni statali nei veri enti pubblici non economici, in particolare INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro e INAIL. Per presentare la domanda è necessario accedere al portale InPA attraverso l’utilizzo di CIE, SPID oppure CNS.

I nuovi bandi 2023

Per poter rimanere aggiornati sui vai bandi promossi durante l’anno 2023 e su quelli ancora non scaduti e a cui è possibile prendere parte anche dopo gennaio 2023 si può far riferimento alla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami.

Questa Gazzetta viene pubblicata due volte a settimana, ogni martedì e ogni venerdì. All’interno di ogni bando oltre a trovare le informazioni utili che lo riguardano sono presenti i requisiti di accesso, le prove che saranno da sostenere e le date di scadenza.

Sempre sulla Gazzetta è possibile conoscere anche i bandi che saranno in uscita e ancora non sono accessibili, su ogni contenuto riguardante un bando in particolare è presente anche il testo originale del bando stesso da dove poter recuperare tutte le informazioni necessarie.