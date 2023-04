Pakistan, attentato contro la polizia: almeno quattro morti

Attentato contro la polizia in Pakistan, al mercato di Quetta, nella mattinata di oggi. Sono quattro al momento le vittime e otto i feriti.

Un attentato nel cuore del mercato di Qandhari, a Quetta, nel sud-ovest del Pakistan. Otto i feriti e quattro le vittime dell’esplosione. Secondo quanto si apprende l’attenta sarebbe stato rivolto alla polizia della città, capoluogo della regione del Baluchistan. Lo scorso 30 gennaio a Peshawar un attentato kamikaze contro la polizia aveva ucciso 100 persone.

Quattro le vittime fino a questo momento dell’attentato avvenuto nelle scorse ore in Pakistan. L’esplosione, secondo quanto riferito dal sito Dawn è avvenuta proprio nel mercato di Qandhari della città. L’attacco è arrivato nel sud-ovest del Paese, a Quetta, capoluogo della regione del Baluchistan e dell’omonimo distretto.

Ci sono anche otto feriti ria rivelato l’emittente al-Jazeera, anche se al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto sono arrivati i sanitari che hanno portato i feriti in ospedale, mentre la zona è stata blindata dalla polizia.

L’attentato, secondo quanto riferito dai media pakistani, sarebbe stato rivolto contro la polizia. Non è chiaro se le vittime siano civili o i quattro morti facciano parte delle forze dell’ordine di Quetta. L’attenta non è ancora stato rivendicato da nessun gruppo.

Ancora un attentato contro la polizia dopo Peshawar

E’ il secondo attentato nel giro di due mesi in Pakistan. Lo scorso 30 gennaio a Peshawar un attacco kamikaze in una moschea aveva causato la morte di 100 persone, ferendone altre 152. Un bollettino tragico, per un attentato che in quell’occasione era stato rivendicato dal gruppo di talebani TTP.

La maggior parte delle vittime erano state ancora una volta agenti di polizia, che utilizzavano la moschea come quartier generale. Anche l’attentato di oggi è stato rivolto alle forze dell’ordine del Pakistan.

Lo scorso 6 marzo in Belucistan erano stato uccisi 10 poliziotti e feriti 12 agenti. Sempre un attacco kamikaze, effettuato dai talebani tramite una motocicletta, andatasi poi a schiantare contro un mezzo delle forze dell’ordine.