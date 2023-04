Le iniziative più belle che celebrano la Giornata della Terra

Il 22 aprile si celebra l’Earth Day, una delle manifestazioni ambientali più grandi dedicate al nostro pianeta.

Era il 1970 l’anno in cui questa giornata fu celebrata per la prima volta negli Stati Uniti, un evento che oggi vedi la partecipazione di 193 Paesi.

Le iniziative in Italia in occasione della Giornata della Terra

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, una delle manifestazioni ambientali più grandi dell’intero pianeta. Era il 1970 l’anno in cui fu celebrata negli Stati Uniti per la prima volta, 365 giorni dopo l’incidente provocato da una piattaforma petrolifera al largo della California che provocò la perdita di 10 milioni di litri di petrolio in mare durante gli 11 giorni successivi. Fu questo un evento che colpì molto l’opinione pubblica. Dal 1970 l’Earth Day è cresciuto sempre di più fino ad arrivare a coinvolgere 196 Paesi.

A Roma il 22 aprile, è stato organizzato il concerto per la Terra presso la Nuvola di Fuksas. Numerosi saranno gli ospiti presenti durante l’Earth Day Italia tra cui anche Tommaso Paradiso.

A Torino invece per l’intera giornata sono previsti diversi appuntamenti tra cui anche un concerto per la Terra. Nel programma Torinese è presente anche il claim “un clima di cambiamento può fermare il cambiamento del clima” che vedrà proprio Elisa come madrina. Inoltre ci sarà anche una nuova operazione di forestazione urbana che vedrà come ospiti Marlene Kuntz, Saturnino, Rose Villan insieme all’andrologo Eduardo Kohn. Sempre a Torino AWorld e Club Silencio hanno invece organizzato, insieme al contributo della fondazione compagnia di San Paolo, una giornata totalmente gratuita.

Farà il suo ritorno anche l’evento “Grande Pulizia Globale” una campagna il cui scopo è quello di eliminare i rifiuti dell’ambiente e ridurre l’inquinamento provocato dalla plastica. Si tratta di un evento che va avanti ormai da 5 anni e che risulta essere una delle manifestazioni più grandi di volontariato coordinato in tutto il mondo in cui si affronta anche la questione di rifiuti gestiti in malo modo proponendo anche delle grandi opportunità. Lo scopo del mese di aprile del 2023 quello di eliminare moltissimi altri rifiuti dagli spazi verdi, dai corsi dell’acqua e dalle comunità urbane. Chiunque può registrarsi e partecipare all’evento The Great Global Cleanup attraverso la piattaforma dedicata e cercare sulla mappa l’iniziativa più vicina a cui prendere parte sia individualmente che in gruppo.

Da Londra a Washington Ecco come celebra il mondo la giornata della terra

A Londra, tra il 21 e il 24 aprile sono migliaia le persone che si riuniranno di fronte al palazzo di Westminster , luogo in cui si trova il Parlamento inglese, al fine di avanzare una richiesta, sia quella di impegnarsi politicamente per riuscire a combattere il cambiamento climatico. La manifestazione in questione prende il nome di “The Big One” un evento che riesce a raggiungere anche 100.000 partecipanti e che viene organizzato da Extinction Rebellion. Sono 70 le associazioni che hanno dato la loro adesione al progetto tra cui anche il Sindacato Pcs, Greenpeace e Amici della Terra.

Anche in Zimbabwe si celebra la Giornata della Terra. Questo anno l’Africa aderirà per la seconda volta a questa manifestazione. Il 22 aprile celebrerà, insieme a tutto il resto del mondo, tale evento organizzando una giornata in cui non mancherà musica tradizionale africana insieme a manifestazioni artistiche e cibo.

L’associazione Kanu Hawaii per il 22 aprile ha in vista numerose iniziative. La giornata avrà inizio con un momento di pace, ossia quando i fedeli si riuniranno in preghiera in cima a due vulcani rivolgendo il proprio pensiero ai bambini delle Hawaii. In seguito sarà il turno di 700 subacquei che parteciperanno ad una campagna di pulizia del mare tra le varie isole Hawaii. Non mancheranno poi 400 organizzatori no profit insieme a ventimila volontari che cercheranno di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’inquinamento globale.

Infine a Washington, il 22 aprile, è prevista una manifestazione per cercare di combattere i combustibili fossili. Un raduno che avrà inizio a Freedom Plaza e a cui parteciperanno i giovani di tutto il mondo. Non mancherà poi la musica della Too Much Talent Band. A seguito della manifestazione si proseguirà con un corteo che percorrerà le strade di Washington fino a raggiungere la Casa Bianca. E proprio qui che si chiederà al presidente Biden di decidere cosa fare per terminare finalmente l’era dei combustibili di fossili. Una giornata che avrà termine con una fiera presso la Freedom Plaza in cui non mancheranno laboratori, progetti d’arte e conferenze.