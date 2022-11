“Pagato pochissimo”, Paolo Ciavarro: la mamma svela il cachet di Forum

By

Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi è diventato famoso al grande pubblico per la sua presenza fissa a Forum. Ma quanto guadagna? Lo ha rivelato sua mamma.

Il bel Paolo Ciavarro è diventato da poco papà ed è comparso di nuovo al Gf Vip per salutare il suo amico Edoardo.

La storia d’amore di Paolo Ciavarro

Nato dall’unione tra Eleonora Giorgi e Massimo, Paolo Ciavarro è un ragazzo molto aitante che da anni è una presenza fissa a Forum, condotto da Barbara Palombelli. La sua notorietà è cresciuta dopo aver partecipato al Gf Vip. Una partecipazione che gli è stata molto proficua dato che lì ha conosciuto l’amore della sua vita Clizia Incorvaia. Dalla loro unione è nato uno splendido bambino. Clizia, precedentemente, era nota alla cronaca rosa per il suo matrimonio finito in malo modo, con il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina, da cui ha avuto la figlia Nina.

La loro storia d’amore è nata nella casa ma, poi, ha dovuto continuare a distanza poiché la Incorvaia era stata eliminata prima di Ciavarro. All’uscita dalla porta rossa, poi, i concorrenti, come tutti gli italiani, sono dovuti stare in lockdown. Soltanto dopo, si sono potuti vedere e, da allora non si sono più lasciati benché lei fosse più grande di lui (lui 31 lei 42 anni anni). Lei ha scelto di lasciare Milano per trasferirsi a Roma dove ora vive con Paolo Ciavarro. Clizia, Paolo ed il loro piccolo Gabriele sono molto attivi su Instagram, tanto da essere considerati dei family influencer.

Recentemente, è tornato tra quelle mura che furono per lui galeotte, semplicemente per salutare un concorrente, il suo amico Edoardo che, all’interno della casa, sembra aver trovato l’amore proprio come lo stesso Paolo Ciavarro.

Quanto guadagna Ciavarro? La rivelazione di Eleonora Giorgi

Nonostante la differenza d’età, mamma Eleonora Giorgi ha dato la sua benedizione circa l’unione del figlio con Clizia. Anche perché la coppia le ha regalato un nipotino per cui lei stravede. Tant’è che la Giorgi e la Incorvaia, come mostrano sui social, sembrano essere particolarmente in sintonia.

Eleonora Giorgi, nel frattempo, è spesso ospitata in televisione, soprattutto in qualità di opinionista. La sua ultima ospitata le è valsa la viralità sui social. Poco dopo aver varcato la soglia del programma televisivo Rai, condotto da Marco Liorni, la Giorgi è caduta rovinosamente faccia a terra. Subito dopo, si è rialzata dicendo che non si era fatta nulla.

Negli ultimi tempi, la Giorgi si è lasciata andare anche a delle confessioni relative al figlio Paolo Ciavarro, in particolare, relativamente al suo compenso a Forum. La Giorgi ai tempi aveva detto che il figlio lavorava con Barbara Palombelli a Forum da anni e poi al daytime di Amici 18:

“Poi, siccome è pagato pochissimo, lavora anche in produzione fino alle otto di sera”.

Non si conosce la cifra precisa di quanto Ciavarro percepisca a Forum ma possiamo ben immaginare che sia ben lontana da quanto il ragazzo percepiva durante il Grande Fratello Vip.