Macchie di muffa sui tessuti, il rimedio per toglierle senza candeggina

Esiste un metodo per levare le macchie di muffa dai nostri tessuti senza l’utilizzo della candeggina completamente naturale.



Spesso quando utilizziamo i nostri indumenti troviamo delle macchie che neanche noi ci spieghiamo come possono essersi formate, e alcune di queste possono essere provocate dalle muffe.

Questo avviene, perché la muffa, non si forma soltanto negli angoli più insidiosi ma può capitare che si accumuli anche nei nostri indumenti per via di averli lasciati in un armadio con parete fredda.

Muffa sui vestiti: le cause

Accade, che i nostri mobili possono assorbire tutta la condensa che si può trovare in un’abitazione per via della conformazione delle pareti o anche per via di indumenti lasciati ad asciugare senza aver fatto arieggiare la stanza.

Infatti, la muffa si forma quando c’è della condensa e una grande presenza di vapore acquo, proprio per questo motivo si consiglia di tenere il cestello della lavatrice aperto dopo il suo utilizzo.

Questo evita che la muffa si formi nel nostro elettrodomestico e che dia un cattivo odore al nostro bucato oltre che evitare che queste spore si vadano a depositare sui nostri vestiti danneggiandoli per sempre.

Il pericolo esiste anche perché, molte persone, sono allergiche a questa muffa e quindi potrebbe provocare, oltre che una serie di starnuti, anche orticaria e situazioni più gravi, come difficoltà respiratorie.

Di solito, per eliminare le macchie di muffa sulla nostra biancheria utilizziamo della candeggina, che è molto efficace ma può provocare altri problemi come quello di stingere i nostri capi.

O ancora, questo prodotto, indebolisce i tessuti e quindi col tempo potrebbero deteriorarsi, ma non tutti sanno, che esiste un metodo casalingo per eliminare la muffa dai vestiti in modo naturale.

Come eliminare la muffa dai vestiti: il rimedio naturale

Per farlo occorre avere sottomano del sale grosso e del limone. Una volta entrati in possesso di questi ingrediente bisogna riempire una grossa bacinella di acqua calda e aggiungere i due prodotti sopracitati.

Dopodiché si prende l’indumento sporco di muffa e si immerge all’interno della bacinella, lasciandolo in ammollo per circa 15 minuti e trascorso questo tempo provvedere al suo lavaggio con del sapone neutro.

Una volta fatte queste operazioni, il nostro capo d’abbigliamento va esposto al sole, in modo che possa assorbire tutto quanto e levare via la muffa dal nostro vestito che dovrebbe tornare come nuovo.

Se questo non avviene, si può creare una crema formata sempre da sale grosso e limone e adagiarla in modo delicato sulla macchia da levare e strofinare finché questa non va via e dopo risciacquare con il sapone neutro.

Va detto, che per evitare la formazione di muffa è sempre meglio riporre i nostri indumenti completamente asciutti all’interno dei nostri armadi e non umidi e inoltre all’interno di essi inserire dei gessetti, come quelli per la scuola, che tendono ad assorbire l’umidità.

Grazie a questi metodi, tramandati dalle nostre nonne e sempre efficaci, eviteremo di avere macchie di muffa sui nostri vestiti e di sfibrarli con il continuo uso di candeggina che tenderà anche col tempo a renderli meno luminosi e brillanti.