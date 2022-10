Padova: tragico incidente sulla A4, muore una 40enne

Chiara Moressa è il nome della 40enne che ha perso la vita oggi in un tratto della A4 particolarmente interessato dai sinistri.

La donna era originaria di Brugine e nel terribile impatto, oltre alla sua vettura sono rimasti coinvolti anche 4 Tir.

Incidente a Padova

Ci troviamo di nuovo a Padova per riportare di un gravissimo incidente mortale avvenuto nel tratto della A4 fra Portogruaro e San Stino.

Il tratto è particolarmente interessato da sinistri gravi, tanto da essere stato ribattezzato il ‘tratto maledetto‘.

Secondo la prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava Chiara è finita contro un camion per cause ancora da accertare.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi e l’autostrada è stata chiusa per diverse ore, con traffico deviato per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per rimuovere i mezzi incidentati: erano ben 4 i tir coinvolti e poi ovviamente c’era la carcassa della vettura della donna, completamente distrutta.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 441 ed è stato davvero molto grave, infatti Chiara è morta sul colpo e anche se sono giunti tempestivamente i soccorsi, non c’era nulla da fare e i tentativi di rianimarla sono stati inutili.

Tutto sarebbe scaturito da un Fiat Ducato che avrebbe sbandato finendo sulla corsia di sorpasso, in un tratto di carreggiata ristretta per la presenza di un cantiere.

Chiara era da poco entrata con la sua Opel attraverso il casello di Portogruaro e la sua vettura sarebbe stata spinta da questo furgone contro gli altri Tir, per poi continuare il percorso sulla corsia di sorpasso, strappando letteralmente via le ruote degli altri mezzi pesanti.

Le indagini

Su questo incidente che ha sconvolto i residenti, sta indagando la Procura di Pordenone, verificando fra le altre cose, i filmati delle videocamere della zona.

Alcuni testimoni hanno fornito la loro versione ma ancora le cause dell’impatto sono al vaglio della Polizia Stradale, che dovrà fare chiarezza sui molti lati oscuri.

Già dal primo allarme arrivato alle forze dell’ordine, la situazione è apparsa subito grave e in effetti, in supporto degli agenti sono arrivati due distaccamenti dei pompieri e l’elisoccorso di Treviso emergenze, che poi è rientrato vuoto.

I conducenti dei Tir sono rimasti feriti gravemente e gli agenti attendono che si riprendano per poterli ascoltare. Da poco il traffico è tornato alla normalità e dalla zona sono stati allontanati dei curiosi che stavano filmando la scena.

Al momento non si hanno molti dettagli in merito ma sembra che uno dei camionisti sia accusato di omicidio stradale, per la morte di Chiara, trovata in mezzo ai rottami.

I soccorritori infatti hanno faticato per estrare la sua salma e quella del suo cane che viaggiava con lei, poiché erano stritolate in mezzo ai mezzi pesanti.