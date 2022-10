Donne e uomini in pensione a 55 anni, cambia tutto: ecco come fare

Si può andare in pensione a 55 anni? Donne e uomini non conoscono questa opzione e da questo momento cambia tutto.

Con un tema così caldo e particolare le domande sono sempre tante, mentre le risposte meno. Il nuovo Governo ha promesso di mettere in piedi una riforma pensionistica di livello e fare in modo che gli importi minimi possano raggiungere una cifra che permetta di svolgere una vita dignitosa.

Alcune donne e uomini potranno andare in pensione a 55 anni e sono moltissimi che non lo sanno. Una formula particolare che porta ad una conquista, considerando che per legge si dovrebbero attendere i 67 anni di età con 20 anni di contributi versati.

Dopo anni di reclamo e richieste di vario tipo, sembra che il discorso pensioni stia prendendo una piega corretta. Ma come si va in pensione a 55 anni?

Pensione a 55 anni:è fattibile?

Non moltissimi lavoratori conoscono la possibilità di poter andare in pensione a 55 anni, essendo una formula particolarissima e un trattamento che si sogna da tempo. Scendere sotto la soglia dei 67 anni sembrava essere impossibile, ma oggi ci sono delle opzioni che aiuteranno tutti a lasciare prima il lavoro.

L’età pensionabile per legge è di 67 anni congelata sino al 2024, con 20 anni di contributi versati e maturati. Il nuovo Governo ha molti obiettivi, tra cui quello di eliminare la legge Fornero.

Come andare in pensione a 55 anni per donne e uomini

Per tutti coloro che vogliono andare in pensione a 55 anni, la Quota 41 precoci ha previsto un ordinamento particolare pensato a chi ha iniziato a lavorare da giovanissimo. La misura richiede infatti che il richiedente abbia versato 12 mesi di contributi prima di aver compiuto 19 anni di età.

Questo significa che questa particolare misura è dedicata a coloro che hanno iniziato a lavorare a 14 anni, con disposizioni che consentono di lasciare il lavoro a 55 anni con 41 anni di contributi maturati.

Tra le varie condizioni in essere si dovrà risultare lavoratore usurante – gravoso o notturno, oppure disoccupato o argive. Insomma, ci sono alcune contraddizioni ma chi ha tutti questi requisiti potrà richiedere tranquillamente di poter lasciare il lavoro prima del dovuto.

L’applicazione della maggiorazione è possibile con la formula della pensione a 55 anni per coloro che sono invalidi dal 75% in poi. L’opzione è attivabile anche per coloro che sono state vittime di terrorismo o che operano nel comparto di Soccorso – Difesa o Sicurezza. Per calcolare la somma della pensione erogata dalla Quota 41 precoci basterà chiedere all’INPS, un addetto dello staff si preoccuperà di valutare i requisiti e fare un conteggio.

In alternativa, si potrà andare direttamente al CAF e farsi aiutare a trovare la giusta soluzione in essere sempre secondo i termini di legge. Andare in pensione a 55 anni è dunque possibile, rispondendo a determinati requisiti.