Padova, esplosione in un’abitazione: un morto e tre feriti

Poco dopo le 8 di questa mattina, a Sant’Urbano, in provincia di Padova, si è verificata una fuga di gas nei pressi di un’abitazione, provocando una esplosione. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco per la donna deceduta in seguito all’esplosione nella propria abitazione non c’è stato nulla da fare; rimasti feriti, invece, il marito e i due figli.

L’esplosione in provincia di Padova

Non si conoscono ancora le cause che, questa mattina, poco dopo le 8, una palazzina sia esplosa. Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, pare si possa trattare di una probabile fuga di gas.

La tragedia si è consumata a Sant’Urbano, in provincia di Padova. Nell’esplosione ha perso la vita una donna, una giovane mamma; il marito e i suoi due bambini, invece, sono rimasti feriti. Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio ed escludere la presenza di altre persone all’interno della palazzina.

#Padova, esplosione e #incendio a Sant’Urbano: esclusa dai #vigilidelfuoco la presenza di altre persone nell’abitazione, continua il lavoro di messa in sicurezza dell’area [#26marzo 10:00] https://t.co/z2aq5WNYEd — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 26, 2023

Gli altri interventi dei vigili del fuoco

Mentre la squadra dei vigili del fuoco del padovano sono ancora a lavoro per la messa in sicurezza dell’abitazione dove si è verificata una presunta fuga di gas, nelle ultime 24 ore si è registrato un’altro incendio, a Mondello, in provincia di Palermo.

Anziché essere coinvolta un’abitazione, l’esplosione si è registrata in un ristorante della zona accanto alla torre della piazza. Il locale, al momento chiuso per ristrutturazione, ha preso fuoco la notte scorsa.

Sconosciute le cause del rogo. Ad avvisare la squadra dei vigili del fuoco della zona sono stati alcuni residenti della località turistica palermitana che hanno visto le fiamme nel ristorante.

Fortunatamente non si sono registrati morti o feriti; i carabinieri della compagnia di San Lorenzo stanno indagando cosa abbia potuto provocare l’incendio.