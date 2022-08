Padelle bruciate, non gettarle: con questo ingrediente torneranno brillanti come prima

Le padelle bruciate non devono essere buttate via ma recuperate. C’è un metodo poco conosciuto che le fa tornare come nuove, ed è un ingrediente che viene utilizzato tutti i giorni.

Quando si cucina spesso si potrebbe inciampare in qualche problematica, come le padelle bruciate. Nonostante siano di ottima qualità, spesso accade di ritrovarsi con il set preferito completamente annerito e buttare via tutto.

C’è un ingrediente che viene utilizzato tutti i giorni ottimo per eliminare il problema e far tornare le padelle come nuove.

Perché le padelle si bruciano durante la cottura

Quante volte capita che le padelle si bruciano in cottura, senza nemmeno sapere il motivo? Sono tutti elementi di altissima qualità, studiati per contenere i cibi e cuocerli al meglio: eppure, seppur seguendo le istruzioni, ci si ritrova con la pentola bruciata da buttare nella spazzatura.

Le cause possono essere tantissime, tra cui:

Non c’è abbastanza liquido nella pentola e si brucia all’interno

La temperatura sul fondo è alta e si brucia all’esterno.

Questo accade sia con le cucine a gas e sia con quelle nuove a induzione, quando la temperatura non viene controllata e si forma un calore intenso che il materiale della pentola non supporta.

Il consiglio è di controllare la temperatura durante la cottura dei cibi e di non buttare le padelle bruciate, perché con un semplice ingrediente possono tornare come prima.

Padelle bruciate come nuove con questo ingrediente

Pulire e recuperare le padelle bruciate non è di certo divertente, per questo motivo la maggior parte delle persone preferisce buttarle e comprane di nuove. In altri casi vengono usati dei detersivi per i piatti abrasivi, che non eliminano lo strato di bruciato e rovinano completamente la padella.

Tra i vari rimedi naturali da utilizzare, le nonne consigliano:

Bicarbonato di sodio con aceto bianco, sempre fedeli per un mix di detergenza ed efficacia in tutta la casa. In questo caso basterà versare 125ml sulla superficie bruciata e aggiungere acqua bollente con bicarbonato di sodio. Una volta che l’azione effervescente sarà terminata, usare una spugna non abrasiva per eliminare i vari residui risciacquando accuratamente.

con aceto bianco, sempre fedeli per un mix di detergenza ed efficacia in tutta la casa. In questo caso basterà versare 125ml sulla superficie bruciata e aggiungere acqua bollente con bicarbonato di sodio. Una volta che l’azione effervescente sarà terminata, usare una spugna non abrasiva per eliminare i vari residui risciacquando accuratamente. Sale grosso e foglio di alluminio, per un effetto scrub alla padella bruciata di sicuro interesse. Basterà cospargere la parte di sale grosso e poi passare il foglio di alluminio come se fosse una spugnetta. Risciacquare e ripetere se necessario.

Oltre a tutto questo c’è un ingrediente che viene usato tutti i giorni e che si è rivelato essere perfetto per far tornare le padelle da bruciate a nuove. La patata insieme al sale grosso è un mix perfetto per il recupero di cui sopra, senza rovinare le superfici.

Come fare? Sciacquare la padella bruciata e poi applicare il sale grosso sulla superficie bruciata. Ora, prendere una patata e tagliarla a metà per poi strofinarla sulla zona di interesse per alcuni minuti.

Risciacquare e ripetere una seconda volta se dovesse essere necessario. La padella è tornata come nuova!