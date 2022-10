Ostia: sgomberati gli alloggi Ater occupati dalla famiglia Spada

Gli alloggi Ater sgomberati, che erano stati occupati abusivamente da 7 persone, si trovano in via della Martinica, al civico 35.

E’ in corso dalle 6 di questa mattina lo sgombero di due appartamenti Ater (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma) occupati – senza alcuna autorizzazione – dai membri della famiglia Spada. Si tratta di due appartamenti, in cui vivevano 7 persone.

L’intervento in atto non è altro che il risultato delle operazioni portate avanti dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, nell’ambito del contrasto all’illegalità, mirato alla restituzione degli alloggi agli aventi diritto. Ad occuparsi dello sgombero, che al momento si sta svolgendo senza particolari tensioni, gli agenti di Roma Capitale.

I due alloggi sgomberati erano stati occupati da Cristina Spada, sorella di Roberto, salito agli ‘onori’ della cronaca per la testata al giornalista Piervincenzi, e da Giovanna Spada, che occupava l’appartamento dal 2002, mentre Cristina Spada dal 2014.

Operazioni analoghe sono state già eseguite in altri quartieri capitolini, quali San Basilio e Tor Bella Monaca.

Notizia in aggiornamento.