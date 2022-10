Alloro in lavatrice, cosa accade al tuo bucato se metti una foglia prima di accenderla

Alloro in lavatrice: metti qualche foglia all’interno del cestello della lavatrice prima di accenderla. Non crederai ai tuoi occhi.

Le foglie di alloro sono profumatissime e spesso le utilizziamo in cucina per insaporire i piatti, ma non tutti sanno che mettere le foglie di alloro in lavatrice consente di ottenere dei risultati efficaci mai visti prima d’oro. Spesso e volentieri ci affidiamo ai prodotti e detersivi chimici per lavare i capi di abbigliamento o le lenzuola in lavatrice. Siamo convinti che i risultati siano davvero strabilianti, ma non sempre è così. Per non parlare poi degli effetti nocivi che l’uso dei detersivi chimici possono avere sull’organismo umano. C’è un vecchio rimedio delle nonne che consiglia di aggiungere qualche foglia di alloro in lavatrice per ottenere risultati strabilianti. Ecco di cosa si tratta.

Lavatrice: i prodotti chimici sono davvero efficaci?

Spesso e volentieri ci rechiamo al supermercato o presso i negozi specializzati per acquistare detersivi e prodotti chimici specifici per lavare i capi di abbigliamento o le lenzuola nella lavatrice. Non sempre è la scelta corretta ed i risultati non sempre sono strabilianti.

L’utilizzo di detersivi chimici può causare allergie, dermatici, problemi dermatologici, irritazione agli occhi, prurito ed il non rispetto dell’ambiente circostante. Molti studi e ricerche hanno messo in evidenza che l’utilizzo quotidiano dei prodotti chimici rilascia tracce di agenti inquinanti, interferenti endocrini, sostanze cancerogene e allergie dermatologiche.

Foglie di alloro: quali sono le proprietà?

Ricche di vitamine idrosolubili e di antiossidanti, le foglie di alloro hanno diverse proprietà che le rendono uniche e predilette in cucina. Le foglie di alloro hanno proprietà carminative, aperitive, rilassanti, digestive ed analgesiche.

Le foglie di alloro vengono spesso utilizzate per rilassare l’organismo, contro i dolori dello stomaco e i dolori artritici, contro la dissenteria, per purificare e lucidare i capelli, oltre che per aiutare la digestione.

Foglie di alloro in lavatrice: cosa accade al tuo bucato?

Per fare il bucato abbiamo detto che non sempre i detersivi chimici sono efficaci. Per questo, è bene ricorrere all’utilizzo di rimedi naturali, tra cui inserire qualche foglia di alloro.

Non sai che mettere le foglie di alloro in lavatrice prima di accenderla consente di profumare il bucato e di eliminare gli odori più forti, come quelli del fritto. Inoltre, aggiungere le foglie di alloro in lavatrice consente di rivitalizzare i colori del bucato. Per eliminare l’odore di fumo dai tessuti è bene vaporizzarli con uno spray costituti da una miscela di acqua e di foglie di alloro.

Il buon consiglio prima di mettere le foglie di alloro in lavatrice è quello di raccoglierle alle prime luce dell’alba e di sfruttare a proprio vantaggio la linfa che scorre in tutta la pianta. Inoltre, le foglie di alloro hanno proprietà disinfettanti e aiutano a dire addio ai germi ed ai batteri che si annidano nelle fibre tessili dei capi da lavare.