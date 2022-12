Domani si saprà se “Nostalgia” di Mario Martone farà parte della Oscar short list dei migliori 15 film stranieri che si contenderanno la statuetta.

Sono 92 quest’anno i Paesi che hanno presentato la candidatura al Best Foreing Language Movie. “Nostalgia” spera nell’inserimento nella short list, dalla quale i migliori cinque film si contenderanno poi il premio di miglior film straniero il prossimo 12 marzo al Dolby Theatre.

Oscar, miglior film straniero: domani la decisione su Nostalgia

Bisognerà attendere fino a domani per sapere se anche “Nostalgia” troverà un posto nella short list. La pellicola di Mario Martone è in corsa per gli Oscar, selezionata come film italiano per competere nella categoria Best Foreing Movie. Ma sono 92 i film presenti nelle “preselezioni” che porteranno alla scelta dei 15 prodotti fuori dagli USA. Una corsa sicuramente agguerrita, con tante nazioni tra cui l’Uganda che fa il suo esordio, e per la quale l’Italia spera di trovare ancora un posto in gara.

Film del calibro di Close, di Lucas Dhont già premiato a Cannes e Holy Spider di Ali Abbasi (regista danese) e ancora Alcarras di produzione spagnola che a Berlino si è aggiudicato l’Orso d’Oro e “Il Corsetto dell’Imperatrice” della cineasta austriaca Marie Kreutzer.

Guardando ancora ai candidati con il quale dovrà competere il nostro Martone, troviamo titoli come EO, che a Cannes ha vinto il premio della giuria, Saint Omer, francese di Alice Diop che a Venezia ha vinto Leone d’Argento e Niente di nuovo sul fronte occidentale, remake del noto romanzo tedesco che da poco è stato proposto anche in streaming su Netflix.

Una proposta veramente variegata, con tanti titoli d’essai, che da sempre hanno caratterizzato la categoria del miglior film straniero a Hollywood – la quale a onor del vero nell’ultimo decennio ha spesso premiato pellicole più o meno impegnate anche nelle cosiddette categorie principali.

Nostalgia, accoglienza ottima in USA: “Il meglio riuscito negli ultimi anni”

I cinque Nastri d’Argento conseguiti da Nostalgia a Cannes – tra cui anche miglior regia e attore a Favino – non fanno sicuramente sfigurare il film italiano, che attende con ansia il primo step, quello di domani, quello dell’ingresso fondamentale nella short list.

Poi un’altra scadenza, quella del 24 gennaio, quando verranno annunciati i 5 film che il 12 marzo potranno sbarcare a Hollywood per la cerimonia di premiazione. Un’ottima accoglienza per Martone del resto è arrivata anche oltre oceano, dove la rivista Variety lo ha descritto come “il meglio riuscito degli ultimi anni”.

Una candidatura che potrebbe togliere l’amaro in bocca per il regista napoletano delle esclusioni agli European Film Awards e ai Golden Globes.