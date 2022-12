I topi lo detestano, se lo metti in casa non entreranno mai più

Ci sono i topi in casa? Per fare in modo che non entrino mai più si può usare questo rimedio che in pochissimi conoscono.

I topi sono animali estremamente intelligenti che spesso e volentieri trovano rifugio direttamente dentro le abitazioni. Contrariamente a quanto si pensa, il topo sceglie case calde e accoglienti, soprattutto pulite alla ricerca di stabilità e di cibo gratuito da ottenere facilmente.

Usare delle trappole per topi o prodotti per avvelenarli non è di certo il rimedio da prendere in considerazione, perché ci sono degli ingredienti naturali che fanno in modo di allontanarli senza creare loro danno. La prima cosa da fare è ovviamente cercare di non lasciare del cibo a portata di mano invitando loro ad entrare e poi usare questo ingrediente, miracoloso.

Perché è bene non far entrare i topi in casa?

La convivenza umano-topo non è consentita, ma è anche vero che spesso questi animali credono di trovare pasti e ripari all’interno delle abitazioni. Purtroppo tendono a devastare ogni cosa che incontrano e poi potrebbero anche essere dannosi per salute, portando malattie di vario genere.

I topi inoltre non sanno che potrebbero creare un corto circuito o danneggiare delle apparecchiature, sino ad azioni ancora più pericolose per tutti gli abitanti della casa. La OMS ha dichiarato che i topi possono essere responsabili di alcune malattie infettive, ed è bene non condividere gli stessi spazi.

Come accennato non è assolutamente il caso di rivolgersi a prodotti inquinanti e nocivi, oppure alle trappole che possono comunque non risolvere il problema. C’è un ingrediente totalmente naturale che è ottimo per gli esseri umani ma detestato dai topi, tanto da spingere loro a cercare uno spazio differente dove abitare.

Nella maggior parte dei casi, i topi entrano nelle abitazioni perché in qualche modo invitati dagli esseri umani. È importante che le superfici siano sempre pulite, non si lascino residui di cibo sul pavimento e la sera sarebbe bene sparecchiare oltre che lavare i piatti. Cibi e confezioni aperte a disposizione possono essere un problema per chi non desidera in casa dei topi, proprio perché saranno attratti dall’odore sino a creare una tana.

Come allontanare i topi dalle abitazioni: l’ingrediente naturale

C’è un ingrediente naturale ottimo dalle mille proprietà amato da tutti, che però i topi proprio non gradiscono. Si tratta del limone che ha delle caratteristiche e una tipologia di odore che proprio gli animali e gli insetti non gradiscono.

Questo è un tipo di odore che tiene lontano i topi senza danneggiare la casa, la loro vita e anche tutte le provviste che ci sono all’interno della dispensa. Basterà prendere un limone e tagliarlo a fettine posizionandole dove hanno fatto la loro tana o da dove potrebbero entrare. In pochissimo tempo spariranno nel nulla senza lasciare tracce.