Oscar 2023, svelate tutte le nomination: c’è anche l’Italia

Da pochissimo sono state svelate tutte le nomination agli Oscar 2023, gli ambitissimi premi cinematografici che verranno assegnati il prossimo 12 marzo 2023. Ecco chi è in lizza quest’anno.

Dopo il ritorno dei Golden Globes, ora tutto il mondo del cinema internazionale attendeva con ansia le nominations agli Oscar 2023.

La cerimonia di premiazione più importante del settore si terrà a marzo 2023 e oggi i due attori Allison Williams, protagonista dell’horror M3GAN, e Riz Ahmed, interprete di Sound of Metal, hanno annunciato tutte le nominations. Pronti a scoprirle? Eccole di seguito.

I nominati agli Oscar 2023: c’è anche l’Italia

Tutte le categorie relative alle nomination agli Oscar 2023 che si contenderanno la mitica statuetta sono state appena svelate, tra sorprese e conferme.

Dopo i Golden Globes, infatti, le prime previsioni erano già state fatte dagli appassionati di cinema e ci sono state molte conferme.

Come Miglior Film spunta, infatti, Avatar – La via dell’acqua di James Cameron, come in molti si aspettavano, ma anche The Fabelmans di Steven Spielberg. Con loro poi Niente di nuovo sul fronte occidentale, Gli spiriti dell’isola, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tàr, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness e Women Talking.

Gli attori che si contengono invece il titolo come Miglior attore protagonista sono Colin Farrell, Austin Butler, Brendan Fraser, Paul Mescal e Bill Nighy mentre le attrici sono Cate Blanchett, Ana De Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams e Michelle Yeoh.

Grande sorpresa per l’Italia che è in lizza per il miglior corto live action: infatti, tra i nominati c’è Le Pupille di Alice Rohrwacher, il corto di Natale che arriva a Hollywood.

Short on time, big on talent, here are this year’s nominees for Live Action Short Film. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/XJkjcSmcbu — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

Distribuito in esclusiva su Disney+, il corto ha come protagoniste Alba Rohrwacher e Melissa Falasconi ed è stato girato tutto in pellicola Super 16, in formato 35mm.

Tutto l’elenco delle nomination agli Oscar

Tantissimi nomi per le nomination agli Oscar 2023, annunciati da pochissimo. Ecco l’elenco completo di tutte le categorie:

Miglior Regia

Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan, Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg per The Fabelmans

Todd Field per Tár

Ruben Östlund per Triangle of Sadness

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett per Tár

Ana de Armas per Blonde

Andrea Riseborough per To Leslie

Michelle Williams per The Fabelmans

Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Miglior attore protagonista

Austin Butler per Elvis

Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser per The Whale

Bill Nighy per Living

Paul Mescal per Aftersun

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar – La via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

The Fabelmans

Everything Everywhere All at Once

Tàr

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Miglior attore non protagonista

Brendan Gleeson per The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry per Causeway

Judd Hirsch per The Fabelmans

Barry Keoghan per The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau per The Whale

Kerry Condon per The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu per Everything Everywhere All at Once

Migliori Costumi

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Miglior montaggio

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Miglior corto animato

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants”

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior colonna sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

The Banshees of Inisherin”

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Miglior suono

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion: A Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Miglior sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Miglior film d’animazione

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Miglior fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Migliore canzone

Applause da Tell It Like a Woman

Hold My Hand da Top Gun: Maverick

Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu da RRR

This Is a Life da Everything Everywhere All at Once

Miglior scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Migliori effetti visivi