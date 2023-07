Orto, garantito l’aumento della resa: non hai mai avuto un raccolto così ricco

Per curare il tuo orto e avere un raccolto ricco basta conoscere questo ingrediente naturale che tutti abbiamo in casa.

Il latte è da sempre considerato un alimento fondamentale per la nostra dieta, ricco di sostanze nutrienti essenziali per il nostro organismo. Tuttavia, ciò che potrebbe sorprenderti è che il latte non è solo benefico per noi esseri umani, ma può anche svolgere un ruolo importante nella crescita e nella protezione delle piante dell’orto. Infatti, oltre ad apportare nutrimento, il latte può contribuire a proteggere le piante da malattie e parassiti, fungendo da fertilizzante liquido.

Perché utilizzare il latte nell’orto

Il latte è un alimento ricco di sostanze nutritive come fosforo, potassio, magnesio e calcio, che sono essenziali per la crescita delle piante. Quali sono i benefici di queste sostanze?

Il fosforo è essenziale per la crescita radicale e per favorire la fioritura delle piante, mentre il potassio contribuisce alla resistenza delle piante agli stress ambientali e promuove la formazione di fiori e frutti sani. Inoltre, il magnesio è coinvolto nella fotosintesi e nella produzione di clorofilla, migliorando la capacità delle piante di assorbire la luce solare.

Infine, il calcio svolge un ruolo chiave nella struttura delle pareti cellulari, favorendo la resistenza e la salute delle piante. Tuttavia, è importante utilizzare latte crudo, poiché il latte riscaldato o bollito può perdere parte dei suoi nutrienti. Pertanto, è consigliabile utilizzare latte non trattato termicamente per ottenere i migliori risultati.

Il latte come fertilizzante per l’orto: avrai un raccolto ricco

Un primo modo per sfruttare le qualità benefiche del latte nell’orto è utilizzarlo come fertilizzante per le nostre coltivazioni di verdure. Una delle colture che trae particolare beneficio dall’utilizzo del latte è il cetriolo.

Infatti, irrorare i cetrioli con una soluzione di latte e acqua in rapporto 1:2 può stimolarne la crescita in modo significativo. Per preparare questa soluzione, basterà mescolare una parte di latte con due parti di acqua in una brocca e utilizzarla per l’irrigazione delle piante.

Si consiglia di innaffiare i cetrioli con questa miscela ogni due settimane, consentendo alle piante di assorbire i nutrienti contenuti nel latte.

Una protezione da malattie e parassiti

Oltre a fornire nutrimento, il latte può creare una barriera protettiva sulle piante. Questo è particolarmente vantaggioso per le piantine di pomodoro, poiché il latte può aiutare a proteggerle da malattie fungine come la peronospora. Com’è possibile?

Il grasso contenuto nel latte forma uno strato protettivo sulla pianta, impedendo agli agenti patogeni esterni di penetrare. Inoltre, molti parassiti non sono in grado di digerire il lattosio presente nel latte, rendendolo un deterrente efficace contro questi insetti indesiderati.

È particolarmente importante proteggere le piante da malattie fungine durante l’estate, quando il rischio che sviluppino tali patologie è maggiore. Se non si interviene tempestivamente fornendo la giusta protezione, infatti, si potrebbe osservare la comparsa di “ruggine” sulle foglie delle piante.

Per evitare ciò, è possibile preparare una soluzione spray a base di latte da utilizzare per proteggere le piante. In questo caso, il latte deve essere miscelato con acqua in un rapporto di 1:10. La soluzione spray può essere inserita in un irrigatore e spruzzata sulle piante ogni due settimane. Questo trattamento può essere utilizzato insieme a uno spray a base di bicarbonato di sodio per ottenere una protezione più completa.

Come abbiamo appena scoperto, quindi, l’utilizzo del latte può contribuire ad aumentare la resa dell’orto, fornendo nutrimento alle piante e proteggendole da malattie e parassiti. Sperimenta queste tecniche nel tuo orto e goditi i vantaggi di un raccolto più abbondante e sano.