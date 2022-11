Orrore a Spinea, nel Veneziano, dove una coppia è stata ritrovata uccisa a coltellate in casa. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’ex compagno della donna per interrogarlo.

A dare l’allarme che qualcosa non andava è stata la figlia della donna, che aveva più volte cercato di contattare sua madre, nella giornata di ieri domenica 20.11.2022, senza ottenere risultati. Da qui il ritrovamento della coppia uccisa a coltellate nella loro abitazione a Spinea.

Orrore a Spinea: duplice omicidio

Ieri una terribile scoperta nel Veneziano, precisamente a Spinea, dove i carabinieri del luogo hanno rinvenuto i cadaveri di una coppia, un uomo e una donna, all’interno della loro abitazione.

Tutto è partito da una segnalazione della figlia della donna che ha dato l’allarme nella serata di ieri, contattando direttamente i Carabinieri di Spinea, dopo che più volte, durante l’intera giornata, aveva tentato di contattare sua madre senza però riuscirsi.

Preoccupata nell’impossibilità di riuscire ad avere sue notizie si è apprestata a contattare le Forze dell’Ordine, per essere aiutata, da qui il ritrovamento dei due cadaveri all’interno dell’abitazione in una pozza di sangue e con segni di accoltellamento.

Cosa sappiamo oggi

I due cadaveri rinvenuti, dopo la segnalazione ai Carabinieri, presentano evidenti ferite da taglio sul corpo e per gli inquirenti si potrebbe trattare di un duplice omicidio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera e da subito sono iniziati gli accertamenti investigativi per capire cosa è successo.

I corpi sono stati ritrovati in una pozza di sangue ed entrambi riportavano evidenti segni di accoltellamento sul corpo. Sulla scena del delitto, sita in Via Leonardi a Spinea, sono stati rinvenuti un coltello ed una pistola. In un primo momento si è ipotizzato potesse trattarsi di un caso di omicidio con conseguente suicidio ma dopo le prime analisi è stata presa in considerazione invece un’altra ipotesi.

Infatti dopo i primi accertamenti e dopo aver analizzato la scena, si è invece fatta largo l’ipotesi di un duplice omicidio. Sin da subito i Carabinieri hanno voluto ascoltare non solo la testimonianza della figlia della donna, ma anche i parenti della coppia e alcuni amici.

Dopo le loro testimonianze, è partita la ricerca dell’ex compagno della donna. Al momento la situazione non è ancora del tutto chiara, e si cerca ancora di ricostruire cosa è successo proseguendo le indagini e i rilevamenti sul luogo.

La città di Spiena, sita nel Veneziano, si sveglia questo lunedì mattina del 21 novembre 2022 nuovamente sconvolta da un atto così orribile, già nei mesi scorsi si era assistito ad un’altra tragedia famigliare che aveva coinvolto un’altra famiglia del luogo. In particolare, la volta scorsa, si trattava dell’omicidio di Lilia Patranjel avvenuto durante una lite con il suo compagno Alexandru Ianosi di 35 anni, per mano dello stesso.

La ricerca degli indizi porterà sicuramente maggiore chiarezza agli inquirenti che sapranno in che direzione convergere le indagini, e si spera che il colpevole di questo nuovo atto atroce sia presto preso.