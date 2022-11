Collutorio nel lavandino, il trucco degli idraulici: perché lo fanno

Lo sapete che il collutorio oltre ad essere un ottimo alleato per l’igiene dentale è utile anche per le faccende domestiche? Incredibile. Gli idraulici lo versano anche nel lavandino, ma per quale motivo? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Il collutorio fa parte degli strumenti di pulizia orale della maggior parte delle persone. Lo utilizziamo quotidianamente per eliminare la placca batterica presente su denti e gengive. Ma soprattutto per proteggere la nostra bocca da carie e malattie gengivali. Ovviamente, da solo non può funzionare, infatti, non sostituisce lo spazzolamento, ma rappresenta un grande supporto per tutti gli altri attrezzi dell’igiene dentale come spazzolino, dentifricio o filo interdentale.

Ma non tutti sanno che il collutorio può servirci anche in alcune pulizie della casa, addirittura, molto spesso viene utilizzato dagli idraulici. Ma per quale motivo? Non ci crederete mai, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato: scopriamo di più.

Collutorio nel lavandino: ecco a cosa serve

Il collutorio, oltre ad essere un ottimo alleato per mantenere un alito fresco ogni giorno, lo possiamo utilizzare uno dei problemi più comuni nelle nostre case. Ovvero, la puzza dallo scarico del lavandino. Purtroppo, accade molto spesso che dal lavandino si avvertano dei cattivi odori.

Non c’è da stupirsi, dato che nello scarico del lavabo va a finire tutto lo sporco o i residui di cibo di pentole e piatti. Proprio per questo, pulire ed igienizzare il lavandino non basta, ma bisogna andare più a fondo e concentrarci anche sullo scarico. Per risolvere questo problema, il collutorio può esservi di grande aiuto: scopriamo come fare.

Collutorio nel lavandino per eliminare i cattivi odori: il procedimento

Può capitare che entrando in cucina, sentiamo un odore sgradevole provenire proprio dal lavandino. Questo è perché i rimasugli di cibo rimangono dentro lo scarico e con il tempo iniziano ad essere un vero e proprio problema. Ma da oggi non sarà più un ostacolo, perché vi sveleremo un trucchetto davvero sensazionale, il procedimento è molto semplice, impiegherete meno di 5 minuti.

Vi basterà versare una tazza di collutorio nello scarico del lavandino. Lasciate agire il prodotto per almeno 30 minuti. In questo modo eliminerete ogni tipo di batteri dalla cucina. L’ultimo passaggio da fare sarà quello di aprire l’acqua bollente e risciacquare bene.

Dopo aver eseguito questi brevi step, il vostro lavandino sarà pulito e profumatissimo. In meno di 5 minuti potrete addio ai cattivi odori e anche a tutti quei fastidiosi batteri. Da oggi non potrete più farne a meno, il collutorio sarà il vostro alleato numero uno. Il risultato è garantito, voi avete mai provato questo fantastico rimedio fai da te? Fatecelo sapere.

Senza dubbio, questo metodo è efficace, semplice, naturale e veloce. Dimenticatevi dei prodotti chimici, perché il collutorio oltre ad essere meno aggressivo e nocivo vi farà risparmiare tantissimi soldi e tempo.