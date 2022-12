Oroscopo, una miriade di soldi in arrivo fino al 18 dicembre per questi segni zodiacali

Con la fine dell’anno, si inizia a fare bilanci e a vedere le previsioni per l’Oroscopo. Vediamo quale segno riceverà tanti soldi.

L’Oroscopo prevede l’arrivo di un’ingente quantità di denaro per un segno in particolare ma diverse novità ci sono anche per gli altri. Vediamo quali.

Oroscopo: qualche previsione per gli ultimi giorni dell’anno

Sapevi che si può ottenere una cospicua somma di denaro in poco tempo? Come? Stando a quanto dice l’oroscopo basterebbe appartenere ad un segno zodiacale particolare. Una somma di denaro che potrebbe aiutare, i nati sotto questo segno, a poter fare i regali di Natale con estrema facilità.

Come otterrà questi soldi? Grazie ad una fortuna senza precedenti, regalata da un vero e proprio balletto messo in scena dai pianeti che avrà luogo durante il mese più festivo dell’anno ovvero dicembre.

I pianeti in prima linea in questo periodo dell’anno sono Giove, Urano e Venere. Anche la Luna ci metterà lo zampino fungendo da amplificatore per l’Amore. Ci potrebbero essere delle piacevoli nuove, dunque, ma soltanto per i nati sotto determinati segni. Per altri, i problemi potrebbero essere dietro l’angolo.

Il pianeta Mercurio, infatti, darà un bel po’ di filo da torcere ai nati sotto il segno dell’Ariete. Essi avranno a che fare con fastidi di piccola entità che potranno risolvere velocemente. Anche loro, si può dire che, hanno vissuto momenti peggiori.

Il segno che avrà più soldi

Sarà il Toro ad essere il segno più fortunato dell’oroscopo di dicembre. I nati sotto questo segno, infatti, riceveranno soldi e fortuna dopo un periodo ricco di stress e tensioni. I Toro, del resto, sono amanti della bella vita anche se di rado escono dalla loro comfort zone.

I soldi che riceveranno saranno una manna dal cielo per fargli godere le vacanze e lo shopping natalizio magari concedendosi qualche sfizio come non facevano da tempo.

Non sarà lo stesso per i Gemelli che, invece, dovranno fare i conti con nervosismo ed irritabilità proprio a cavallo tra Natale e Capodanno. Come l’oroscopo toglie, l’oroscopo da: in amore, infatti, vivranno momenti ricchi di passione.

La luna favorirà anche i nati sotto il segno del Cancro poiché avrà ottime prospettive di passione. Anche se, l’oroscopo consiglia loro di mettersi a fare un po’ di moto per evitare di arrivare troppo appesantiti alle notti di passione.

Non è escluso che anche i nati sotto il segno della Vergine possano attraversare dei momenti piacevoli in coppia. Fino alla fine di dicembre, invece, il Leone dovrà starsene un po’ più calmo. Stessa cosa che toccherà ai Bilancia che, invece, grazie a Nettuno ed Urano potranno godersi le feste in totale relax, mettendo da parte le loro ossessioni. I Bilancia, dopo le feste, potrebbero avere qualche novità dal punto di vista lavorativo.

Non attraverseranno momenti altrettanto piacevoli i nati sotto il segno dello Scorpione o del Sagittario i quali dovranno fare i conti con le spese pazze da cui saranno travolti. Per quanto riguarda Acquario e Capricorno, invece, essi dovranno stare attenti al loro business poiché Urano e Saturno saranno in dissonanza tra di loro. Non sono esclusi dei momenti di tenerezza grazie a Venere.

Non ci siamo dimenticati dei Pesci. Questi ultimi, grazie agli influssi positivi di Urano potranno vivere un amore passionale che cercavano ormai da molto. Vivranno le feste tre metri sopra il cielo e nemmeno Marte potrà bloccarli al suolo.