Macchie del materasso, come toglierle senza bicarbonato: ci vorrà un attimo

Macchie del materasso: ecco il metodo efficace che consente di eliminarle senza utilizzare il bicarbonato. Ci vuole un attimo.

Ecco l’ennesima macchia che si forma sul materasso. Come risolvere? Non bisogna assolutamente disperare e neppure buttarlo via. Spesso e volentieri si ricorre agli smacchiatori chimici, ma anche questi non sono sempre efficaci e neppure la soluzione più green in assoluto. Quale migliore rimedio naturale per eliminare definitivamente le macchie che si formano sul materasso? Sia che sia in lattice o a molle, non disperare. C’è sempre una valida soluzione efficace per dire addio alle macchie che si formano sul materasso.

Macchie sul materasso: quali sono le cause?

A meno che non si abbia utilizzato un coprimaterasso, la formazione delle macchie sul materasso sono davvero inevitabili. Ma quali sono le principali cause della formazione delle macchie sul materasso?

I fluidi corporei, tra cui il sudore e il grasso che secerne la pelle ed i capelli, sono una delle cause delle macchie giallastre che si formano sul tessuto del materasso. Anche la materia fecale e le urine sono tra le principali cause che comportano l’accumulo di batteri e germi sulle fibre tessili del materasso.

Questo accade se si hanno bambini, animalo domestici e persone anziane che si coricano sul letto. Anche il vomito dei neonati o dei bambini è una delle principali cause che comportano la formazione delle macchie sul materasso. Anche l’acqua può macchiare il tessuto del materasso, in particolare se si tratta di acqua dura può alonare le fibre tessili dello stesso. La fuoriuscita di sangue può essere tra le principali cause della formazione di macchie di colore ruggine sul materasso.

La presenza di cimici può essere una delle principali cause della formazione di macchie scuse sul materasso. Sono proprio gli stessi escrementi di questi insettini a comportare l’evidente formazione delle macchie sulle fibre tessili del materasso.

Macchie del materasso: non usare il bicarbonato

Nonostante lo si utilizzi per fare le pulizie domestiche e per il giardinaggio, il bicarbonato di sodio non è la soluzione più efficace in assoluto per eliminare le macchie.

Se utilizzato sulle macchie di vomito, sangue e di escrementi, il bicarbonato potrebbe addirittura peggiorare le macchie, portando all’evidente formazione di aloni. Se utilizzato in dosi eccessive, il bicarbonato può cagionare vomito, cefalee e alcalosi metabolica. Il buon consiglio è quello di ricorrere ad un rimedio naturale, green ed economico.

Macchie sul materasso: il rimedio da utilizzare

Come eliminare le macchie che si formano sul materasso? Il buon consiglio è quello di ricorrere alla preparazione di una miscela naturale costituita da limone e aceto di vino bianco. Il succo di limone ha un’azione sbiancante, igienizzante e purificante. Anche lo stesso aceto di vino bianco consente di rimuovere le macchie sul materasso con l’aiuto di una spazzolina.

Se la macchia è persistente, è possibile ricorrere anche all’utilizzo di sale grosso, oltre al succo di limone ed all’aceto di vino. Il risultato è davvero straordinario. Non potrai credere ai tuoi occhi.