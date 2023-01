Oroscopo, questi sono i 3 segni più odiati dello zodiaco: difficile sopportarli

Secondo l’oroscopo ci sono tre segni dello zodiaco che sono tra i più odiati di tutto. Ecco quali sono i più insopportabili.

L’Oroscopo da sempre appassiona tantissime persone in tutto il mondo e secondo il nostro, quello occidentale, i segni zodiacali ne sono 12 uno per ogni mese dell’anno e chiunque sia nato sotto uno di questi ha delle caratteristiche simile.

Infatti, spesso, si dice che chiunque sia nato sotto uno di questi segni, che riconducono ad alcune costellazioni, hanno delle caratteristiche e peculiarità simili anche se nati in anni, giorni e momenti diversi.

Oroscopo: ecco i tre segni più insopportabili

A volte, è sorprendente come un determinato individuo nato sotto un determinato segno, sia davvero simile ad altri nati sotto lo stesso segno e di come alcuni comportamenti siano identici.

Molte volte, però, alcuni sono influenzati dal loro ascendente e quindi alcune azioni sono prevalenti per via dell’altro segno zodiacale che a volte può anche prendere il sopravvento su quello principale.

I segni zodiacali, sono divisi in base agli elementi della natura e troviamo i segni di fuoco, quelli di aria, quelli di terra e quelli di acqua diversamente invece, ci sono altri tipi di oroscopi in altre parti del mondo.

In Giappone, ad esempio vengono utilizzati altri segni zodiacali, che sono identici a quelli cinesi che diversamente da quello occidentale, vengono assegnati a seconda dell’anno di nascita.

Ogni segno zodiacale, ha quindi delle caratteristiche simile e delle peculiarità, dei pregi e dei difetti che sono evidenti se nati in un determinato periodo dove ci è stato assegnato un segno zodiacale.

Secondo l’Oroscopo, ci sono ben tre segni zodiacali che sono tra i più insopportabili di tutti e che avranno dei momenti molto particolari dove si renderanno ancora meno sopportabili di quanto già non lo siano.

La classifica

Il primo è il segno dello Scorpione, che ha come difetto quello di affidarsi alle persone e poi successivamente di pentirsene senza pensare alle conseguenze delle sue azioni prima di farle.

Un po’ come nel racconto della Rana e lo Scorpione, dove quest’ultimo punge l’anfibio che lo stava trasportando nell’acqua mettendo fine sia alla sua vita che a quella della rana, per via del suo istinto naturale.

I nativi sotto questo segno, non possono far a meno della loro impulsività e questo li rende a volte insopportabili anche per via della loro vivacità e del loro modo di agire in modo noncurante del pericolo.

L’altro segno, considerato poco sopportabile e l’Acquario che è considerato uno dei segni meno passionali di tutto lo zodiaco e molto egoista in quanto è quasi sempre concentrato su sé stesso.

I nativi sotto questo segno sono poco inclini ai consigli e all’ascolto e tendono a pensare solo a loro stessi senza preoccuparsi di quello che le loro azioni possono provocare verso il prossimo.

L’ultimo segno di questa classifica è quello dei Pesci, che spesso sono insopportabili per via della loro troppa sensibilità e del loro farsi schiacciare da qualcuno che ha una personalità più grande della loro.

La passività e il non avere polso di prendere decisioni importante può essere un lato caratteriale che non viene molto apprezzato da tutti gli altri segni dello zodiaco.