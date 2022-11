Clima, il caldo sta per lasciarci: in arrivo il primo ciclone autunnale

Questo autunno, che ha il sapore ancora d’estate, è destinato a finire: nel fine settimana le temperature si abbasseranno in tutta l’Italia e potremo salutare il caldo.

Il caldo sta per lasciarci: a partire già da giovedì sera, infatti, prima nel Nord Italia, poi nel Centro e nel Sud le temperature inizieranno ad abbassarsi e si scateneranno forti venti e precipitazioni.

Addio caldo: in arrivo il primo ciclone autunnale

C’è chi scherza dicendo che è come se fosse il 92 agosto, chi ha la fortuna di vivere sul mare e si concede ancora interi fine settimana in spiaggia oppure in barca, chi invece si gode semplicemente il caldo prendendo un po’ di sole sul terrazzo di casa sua. Siamo a novembre già, ma il clima è ancora estivo.

Dopo la bella stagione che ha visto le temperature alzarsi a livelli inimmaginabili, toccando vette altissime e raggiungendo record storici, pare che l’autunno stia tardando ad arrivare. Ma attenzione: forse il momento di dire addio al caldo sta arrivando. Il ponte del primo novembre è stato probabilmente l’ultima occasione – per quest’anno ovviamente, si intende – di godersi ancora un po’ questo clima. Sembra, infatti, che l’anticiclone africano a cui abbiamo dovuto dire grazie per aver allungato l’estate come raramente era successo negli anni, si stia preparando a dirci addio.

Questo fine settimana, infatti, arriverà su gran parte della penisola il primo ciclone autunnale, che porterà un abbassamento repentino delle temperature, con tanto di venti di libeccio e scirocco, piogge e neve.

Ecco cosa accadrà in tutto il Paese

Dobbiamo aspettare venerdì per assistere a un cambiamento nel clima: giovedì sarà l’ultimo giorno di “estate prolungata” (anche se in alcune zone di Italia già avremo i primi segni che qualcosa si sta muovendo) quindi abbiamo poco più di 24 ore per goderci questo caldo a cui ormai ci siamo affezionati. Dal weekend cosa ci aspetta? Come abbiamo anticipato, arriveranno pioggia, neve, freddo. Le temperature dovrebbero scendere di almeno una decina di gradi (almeno per quanto riguarda le massime, perché le minime potrebbero toccare picchi davvero bassi).

Secondo ilmeteo.it, infatti, sarà il vortice in discesa dal Nord Europa ad arrivare in Italia, provocando tutto questo. Come ha affermato Lorenzo Tedici, meteorologo del sito, infatti: “L’estate infinita ormai è agli sgoccioli, l’autunno si prepara ad irrompere con prepotenza sull’Italia. I primi segni che qualcosa sta cambiando si vedranno al Nord dove, oltre alle consuete nebbie mattutine, la nuvolosità si farà sempre più presente anche con qualche piovasco”.

Insomma dobbiamo attendere giovedì per vedere le prime tracce di questa perturbazione: nel Nord Italia ci saranno venti che diventeranno sempre più forti, mentre nel Nordovest inizieranno già le prime precipitazioni, ma solo in serata. Anche sulle Alpi inizierà a scendere la neve, dapprima verso i 1.700/1.800 metri di altezza.

Sarà poi nella notte tra giovedì e venerdì che la perturbazione inizierà a scendere anche verso le regioni tirreniche, arrivando al centro del Paese, toccando anche il Lazio, in cui ci potrebbero essere temporali anche molto intensi. Sarà poi nel weekend che tutta l’Italia dirà addio definitivamente – almeno fino al 2023 – all’estate: venerdì, infatti, il maltempo arriverà anche al Sud. Non sono esclusi neanche fenomeni di condizioni estreme (come nubifragi) cosa che fa sorridere se si pensa alle temperature attuali.

Il ciclone autunnale, infatti, provocherà venti fortissimi, che a loro volta renderanno anche i mari molto agitati. La temperatura poi scenderà sempre di più, arrivando anche a 5 gradi nel Nord Italia. Anche sulle Alpi poi la neve arriverà a cadere anche sotto i 1.000 metri in prossimità dei confini e sopra i 1.400 metri sul resto dell’arco.