Oroscopo, ottobre da incubo: una sfortuna dietro l’altra per questo segno zodiacale

C’è chi ci crede e chi no, ma una cosa è certa: tutti noi abbiamo dato un’occhiata, almeno una volta, all’oroscopo inerente al nostro segno zodiacale! Il moto dei pianeti, infatti, può influire sullo zodiaco in maniera positiva o negativa; sta solo a noi trarre tutto ciò che di buono il futuro ha da offrirci. Ecco, a tal proposito, cosa ha in serbo per determinati segni l’oroscopo del mese di ottobre.

Che cos’è l’astrologia? Una semplice credenza popolare o una tecnica in grado di svelare realmente i piani che gli astri hanno in serbo per noi? Nessuno lo sa, ma ammettiamolo: siamo tutti un po’ incuriositi da ciò che dice l’oroscopo riguardo al proprio segno zodiacale.

Secondo chi ci crede, infatti, le stelle e i pianeti possono davvero influenzare le nostre vite e le nostre azioni, così come i segni dello zodiaco rispecchiano a grandi linee la personalità di ognuno di noi. Che sia vero oppure no, possiamo comunque trarre degli insegnamenti o degli spunti dalle previsioni dell’oroscopo, specie in quelli che sono gli ultimi mesi di questo complesso 2022.

Ottobre, ad esempio, sarà protagonista di molti cambiamenti sul piano astrale, in positivo, per alcuni segni e meno per altri. Curiosi di saperne di più? Ecco, a tal proposito, tutti i dettagli.

L’oroscopo di ottobre: la rinascita dello Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione, per chi non lo sapesse, sono le persone venute al mondo nel periodo compreso tra il 23 ottobre e il 21 novembre. Per tutti loro, ottobre sarà un mese molto intenso, astrologicamente parlando, segnato dalla fine del moto retrogrado di Mercurio.

L’inizio del mese in corso, infatti, per tale segno zodiacale è stato scandito da ansie e preoccupazioni, ma con lo scorrere del tempo, la situazione cambierà in maniera radicale. La Luna, infatti, giocherà un ruolo fondamentale e, in accoppiamento con Marte, donerà ispirazione ed energia positiva a tutti gli Scorpione.

Il 25 ottobre, inoltre, sarà una data molto importante, in quanto si verificherà un’eclissi solare proprio nel segno dello Scorpione. Tale avvenimento sarà fondamentale per l’inizio di un vero e proprio percorso di rinascita, anche se l’incertezza del passato potrebbe ancora interferire. Lo Scorpione, dunque, dovrà sfoderare tutte le sue armi migliori per combattere questo contrasto di energie e riuscire, finalmente, a raggiungere i propri obiettivi.

Marte retrogrado nel segno dei Pesci

Se ottobre, per il segno dello Scorpione, rappresenta una rivincita sui mesi precedenti, non si può dire lo stesso per coloro i quali sono nati sotto il segno dei Pesci.

Per questi ultimi, infatti, nonostante la presenza di Giove, la fine di ottobre rappresenterà l’inizio di un periodo un pausa.

Il giorno 30 del mese corrente, infatti, Marte inizierà il suo moto retrogrado, e i Pesci potrebbero essere avvolti da un senso di lieve malinconia. Questo, fino all’inizio del nuovo anno, potrebbe provocare una sorta di “stand-by” il quale, però, potrebbe anche essere utilizzato come sprone, per non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e proseguire dritti per la propria strada.