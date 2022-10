Checco Zalone, lui è famoso ma la moglie altrettanto: l’abbiamo vista in TV

Checco Zalone è un attore comico e regista amato dal pubblico italiano. Vi stupirete nel scoprire che la moglie sia proprio lei.

La moglie di Checco Zalone è famosa e l’abbiamo vista in TV tantissime volte accanto al marito e non solo. Una donna che sa ispirare Checco in ogni performance di successo. Nonostante la notorietà del regista e attore italiano, ci sono alcuni aspetti della sua vita privata che sembrano rimanere in disparte proprio perchè ama al privacy. Come tutti i comici, la realtà non si fonde mai con il palcoscenico a parte quando si ha una moglie talentuosa con quale condividere il successo.

Curiosità su Checco Zalone

Luca Medici, questo è il vero nome di Checco Zalone, classe 1977 è sicuramente uno dei Re della commedia italiana. Geniale e ironico, prima ancora di lanciarsi nel mondo dello spettacolo ha percorso strade diverse e ha studiato tantissimo.

La sua vena artistica è riuscita a vincere su tutto e si è dedicato a questo mestiere, mettendo a disposizione le sfaccettature di un modo di fare italiano veritiero e a volte crudo.

Anche i suoi fan più appassionati non conoscono a fondo il regista e attore comico, con alcune curiosità inedite raccontate da lui durante alcune interviste:

Zalone è cresciuto in una famiglia molto umile e questo è un insegnamento che gli è rimasto impresso, anche dopo il grande successo che ha ottenuto con i suoi film e lavori. Suo padre ha sempre avuto una grande passione per la musica ed era un agente farmaceutico, mentre la madre era una casalinga. Francesco e Fabio sono i suoi fratelli minori: uno è assistente cinematografico e l’altro assistente di volo.

Fin da piccolissimo Checco si divertiva a imitare e creare delle scene comiche che facevano ridere tutto. I suoi primi personaggi sono stati il parroco di Capurso – il suo paese di origine – e la sua maestra delle elementari.

Durante gli anni del Liceo ha cercato di corteggiare Bianca Guaccero, famosa per aver vinto un titolo come Miss Bitonto. Al tempo la Guaccero era fidanzata e ha respinto il corteggiamento di Checco, ma gli ha fatto i complimenti per il suo coraggio e modo di fare.

Ha fatto parte di una band musicale, infatti da piccolo ha studiato canto e musica per moltissimi anni. Il gruppo ha suonato anche ai matrimoni e agli spettacoli di paese, ed era molto apprezzato.

Chi è la moglie di Checco Zalone?

Luca Medici – in arte Checco Zalone – è legato dal 2005 con Mariangela Eboli. Lei lavorava come cantante in un locale e si sono conosciuti una sera per caso.

Tutto è iniziato in pizzeria, quando Checco ha detto alla Eboli di essere alla ricerca di una cantante che potesse accompagnare la band ai matrimoni. Mariangela, come più volte evidenziato in varie interviste, accetta l’incarico.

Nel mese di gennaio la carriera di Luca inizia a decollare con la chiamata da parte di Zelig. Da quel momento non si ferma più e considera Mariangela il suo portafortuna personale.

I due si innamorano sempre di più e nel 2013 nasce la loro prima figlia, Gaia. Poi nel 2017 diventano genitori per la seconda volta di Greta.

Mariangela Eboli, dove l’abbiamo vista in TV?

Mariangela è ancora più riservata del suo compagno, per questo motivo di lei si sa pochissimo. Eppure l’abbiamo già vista in tantissimi film, il suo esordio è stato nel 2009 in Cado dalle Nubi con la scena famosa insieme a Caparezza con il duetto improvvisato.

Poi nel 2011 arriva Che Bella Giornata, con un piccolo ma determinate ruolo. Oggi è amministratore della Mzl srl – società fondata da Zalone. Una coppia nella vita e nel lavoro.