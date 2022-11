Oroscopo, i segni più sfortunati in amore dello zodiaco: destinati a restare soli

L’Oroscopo non smette mai di stupirci e sono proprio questi i segni zodiacali più sfortunati destinati ad una vita in solitudine.

Esiste la sfortuna in amore? Per alcuni segni zodiacali sì perchè sono destinati ad una vita in solitudine. Diciamoci la verità, alcuni segni si lamentano di essere soli ma il loro carattere e stile di vita porta loro a condurre una esistenza in totale solitudine. Altri invece non riescono proprio a trovare l’amore, forse per via di un insieme di fattori che caratterizzano la posizione dei pianeti del segno. Vediamo insieme chi sono questi segni e come riuscire a trovare il modo di formare una coppia, ove possibile.

Segni single: da cosa dipende?

Ci sono alcuni segni zodiacali che, a differenza di altri, non sono fortunati in amore e non riescono a manifestare la loro sensibilità. Come accennato, in alcuni casi potrebbe essere un volere personale e concreto mentre dall’altra un insieme di particolarità dettate dai pianeti che fanno allontanare tutti.

Meglio soli che mal accompagnati? Potrebbe essere una ragione, ma in alcuni casi lo stile di vita e il carattere non aiuta certamente a trovare chi sia disposto ad iniziare un percorso serio. Ci sono quattro segni in particolare che non riescono a trovare l’amore, stare in coppia e avere una frequentazione lunga: ma chi sono e qual è il motivo?

Segni zodiacali sfortunati in amore: questi sono sempre da soli

Quattro dei segni zodiacali dello zodiaco sono single di nascita e tali resteranno. Non è solo una condizione mentale, ma proprio una serie di fattori che messi insieme portano le persone a non riuscire a trovare l’amore e avere una frequentazione duratura.

Curiosi di sapere chi siano questi segni zodiacali?

Ariete

L’Ariete è uno dei segni sfortunati in amore, anche se il suo temperamento e modo di fare potrebbero far pensare il contrario. In realtà, proprio la sua apparenza così invincibile e con il fatto di volere avere sempre ragione allontana i possibili partner. Non gli manca di certo la capacità di amare, ma quella di fare un passo indietro e accogliere l’altra persona nella sua vita proprio non gli appartiene.

L’Ariete diventa un ottimo amico e amante, ma per l’amore non ci sono speranze: è destinato rimanere single.

Pesci

Sognatori e romantici, sono sfortunatissimi in amore. Hanno una personalità molto libera e vorrebbero con tutto il cuore poter amare qualcuno. Purtroppo però dopo un po’ si perdono, voglio viaggiare e conoscere nuove persone.

Gli altri segni tendono a non fidarsi del suo modo di fare e si allontanano. Non solo, la loro percezione dell’amore e le aspettative sono veramente molto alte e non troveranno mai qualcuno in grado di soddisfarle totalmente.

Sagittario

Parola d’ordine? Libertà oppure Vivi e lascia vivere. Questo segno è simile ai Pesci, non ama i legami o comunque chi crede di poterlo “imprigionare” per la vita. Non solo, anche in questo caso ci troviamo con aspettative alte e una immagine dell’amore che non è proprio standard.

Il Sagittario si annoia e tende a scappare dopo un periodo di entusiasmo. Potrebbe andare d’accordo solo con un suo simile e percorrere una vita fatti di alti e bassi. Investe tantissimo in amicizia, mentre sull’amore resta titubante e a volte single per sempre.

Capricorno

Un segno fiero e testardo, impossibile cambiare il suo atteggiamento. Le persone tendono ad allontanarsi da questo soggetto che vuole sempre avere ragione, tenere tutto sotto controllo e che dimostra una gelosia d’altri tempi. Non ammette errori e non transige, per questo spesso e volentieri resta da solo con se stesso.