Oroscopo, grossi problemi economici in arrivo dal 23 dicembre per questi segni

By

Oroscopo, problemi economici in arrivo per questi segni zodiacali. Ecco che cosa succederà dal 23 dicembre per questi poveri sfortunati.

La fortuna sta per voltare le spalle a questi segni zodiacali. Ecco che cosa ci dice l’oroscopo: dal 23 dicembre per loro potrebbe cambiare tutto.

Oroscopo, problemi in arrivo per questi segni

Il calendario lunare, lo conoscete? Ma soprattutto lo consultate? Se no, devi sapere che tra qualche giorno, più precisamente il 23 dicembre, la nuova luna porterà delle novità interessanti ma non piacevoli per alcuni segni zodiacali.

Mentre tanti stanno attendendo con ansia l’arrivo del 2023 sperando in un anno migliore del precedente, altri dovranno invece fare i conti con un inizio d’anno piuttosto turbolento e movimentato.

Soprattutto questi segni, che tra poco vi riveleremo, potrebbero subire danni economici e importanti uscite di denaro. L’oroscopo ce lo sta già annunciando con un bel po’ di anticipo: correte subito ai ripari!

Ma quali sono i segni zodiacali ai quali la dea bendata ha deciso di voltare le spalle? Non lo immaginereste mai. Se anche tu sei ansioso di chiudere nel migliore dei modi il 2022 e di inaugurare il 2023 con novità positive e buone, allora continua a leggere questo articolo: potresti essere purtroppo tra i segni sfortunati. Pronto a scoprirlo?

I segni più sfortunati dal 23 dicembre: guai in vista per loro

La fortuna non guarda sempre dalla stessa parte, lo sappiamo benissimo. La dea bendata talvolta può giocare dei brutti scherzi. Mentre per alcuni periodi dell’anno, persone nate sotto determinati segni possono godere di felicità e ricchezza, altri invece, per il rovescio della medaglia, si ritrovano a vivere in una condizione di precarietà e con problemi economici.

Con la nuova luna, quella del 23 dicembre, la situazione si preannuncia drammatica per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, per alcuni segni dello zodiaco. L’oroscopo ci sta avvertendo con netto anticipo: è necessario correre e subito ai ripari! Ma quali sono i segni zodiacali che potrebbero attraversare importanti problemi economici che si tramuteranno in uscite di denaro?

Ti diciamo innanzitutto di non temere, è soltanto un momento, una fase temporanea che passerà. A chi toccherà abbracciare la croce? A questi segni.

Il Cancro. A partire dal 23 dicembre, gli amici nati sotto il segno del cancro dovranno stare particolarmente attenti alle spese per evitare di ritrovarsi con l’acqua alla gola: è probabile che le tasche si svuotino prima di Capodanno e non solo per i regali natalizi.

La luna del 23 dicembre vi dice di approfittare fino ad allora, di ogni eventuale vantaggio professionale e di evitare fuoriuscite di denaro incontrollate. Gli amici del Cancro potrebbero avere spese extra e arrivare a boccheggianti alla fine del 2022 e iniziare il 2023 non nel migliore dei modi.

Le stelle dicono di stare attenti e di evitare di fare passi più lunghi della gamba. Evitate movimenti di denaro o transazioni rischiose. Piuttosto crescete sul lavoro e iniziate a buttarvi a capofitto in nuovi progetti professionali da soli o collaborando con altri.

Non arrivano buone notizie nemmeno per i nati sotto il segno del Sagittario. Questo segno di fuoco, spendaccione per eccellenza, si ritroverà a perdere importanti somme dedicandosi ad acquisti esosi per le proprie tasche.

Le spese consigliano di spendere di meno e di effettuare acquisti in maniera più oculata e razionale. Decisioni finanziarie sbagliate potrebbero mettervi nei guai e far iniziare nel peggiore dei modi il vostro 2023 che non brillerà sicuramente sotto la luce del Dio denaro.

Per alcuni amici del Sagittario, previste per metà anno nuove collaborazioni professionali e anche nuove responsabilità. Non perdete la speranza, tutto può cambiare. Secondo l’oroscopo, questo segno deve prestare particolarmente attenzione alle proprie uscite ed entrate economiche.

Infine, non dimentichiamoci dei Pesci. I nostri pesciolini si ritroveranno a fare degli acquisti molto costosi. Il consiglio delle stelle è quello di risparmiare in questo periodo perché tra qualche settimana avrete delle uscite importanti di denaro. Dovete resistere però fino a fine gennaio: nuove entrate arriveranno per voi a partire dagli inizi del 2023.