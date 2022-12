Meteo, la previsione di Giuliacci: gelo e freddo fino a -6 in queste zone d’Italia

Cattive notizie per chi odia il periodo invernale. Le feste natalizie sono alle porte e di conseguenza è in arrivo anche il gelo e il freddo in diverse zone d’Italia. Addirittura, dovremmo affrontare delle temperature veramente basse.



Nei prossimi giorni le temperature si abbasseranno drasticamente, quindi preparatevi a coprirvi bene perché non sarà un periodo facile soprattutto per chi è molto freddoloso. Ci sono tantissimi rimedi per tenersi al caldo in momenti come questi, anche se sarà veramente difficile, dato che secondo le previsioni di Mario Giuliacci, in alcune zone d’Italia si raggiungeranno i – 6 gradi.

Incredibile ma vero, un Natale freddo come questo non lo vivevamo da tempo. Sarà facile ammalarsi con delle temperature del genere, quindi, cercate nel vostro armadio il maglione più pesante che avete perché arriverà un’ondata davvero gelida: tutti i dettagli sulle previsioni del colonnello Mario Giuliacci.

Le previsioni di Mario Giuliacci | In arrivo gelo e freddo

Il Natale sta arrivando e saranno dei giorni di grande festa e gioia per tutti, tranne per chi detesta profondamente il periodo invernale, infatti, affronteremo dei momenti di freddo e gelo davvero terribili. Le “ondate polari” si scaglieranno su diverse zone d’Italia prima delle feste natalizie.

Un freddo artico così non lo vivevamo da tantissimo tempo, quindi, preparatevi perché dai prossimi giorni le temperature si abbasseranno drasticamente. Precisamente, dal 15 fino al 17 dicembre 2022, le previsioni del tempo non saranno affatto favorevoli.

Il noto colonnello Mario Giuliacci ha rivelato che il Centronord sarà colpito da un freddo artico, mentre sulle Alpi ci saranno delle forti nevicate. Anche la pianura occidentale del Piemonte dovrà affrontare i primi fiocchi di neve.

Inoltre, sempre nei giorni a seguire, l’aria gelida proveniente dal circolo polare artico colpirà i Balcani e di conseguenza sull’Adriatico. Non è finita qui, scopriamo con precisione tutte le temperature e cosa accadrà al clima in Italia.

Piogge, neve e forte vento sull’Italia: tutti i dettagli

Tenere d’occhio il tempo è fondamentale, soprattutto in questi giorni, dato che ci sarà un drastico crollo delle temperature. Ma niente paura, perché a breve avremo un po’ di tregua soprattutto al Sud, dato che l’anticiclone africano arriverà e supereremo i 10 gradi quasi in tutta l’Italia.

Ma prima di goderci un po’ di calore dovremo sopportare il freddo gelido. Nel dettaglio, al Nord, ci saranno -6/-3 gradi. Al Centro, invece, le temperature si aggireranno intorno ai 7-9 gradi e anche ai -2/0 gradi. Per quanto riguarda il Sud, il clima è molto più piacevole, infatti, non saranno così colpiti dal freddo, dato che ci saranno da 11-13 gradi e 7-10 gradi.

Sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, come vi abbiamo già accennato, arriveremo ai -6 gradi. Inoltre, ci saranno delle forti nevicate tra il 15 e il 17 dicembre 2022. Anche nella pianura romagnola e piemontese potremo vedere cadere nuovamente qualche fiocco di neve, sempre a bassa quota.