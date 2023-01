Ornella Vanoni, avevate mai visto il figlio? Spunta la FOTO che ha sorpreso tutti

Ornella Vanoni, l’amatissima interprete italiana ha un figlio bellissimo. L’avete mai visto? Arriva lo scatto che sorprende tutti.

L’ugola d’oro del nostro bel Paese ha un figlio meraviglioso. Ecco la foto che fa rimanere tutti di sasso. Che meraviglia!

Ornella Vanoni, orgoglio della discografia italiana

Ha 88 anni Ornella Vanoni, una delle voci più belle di cui l’Italia può andare fiera e da più di 30 anni allieta il nostro Paese con la sua voce straordinaria. Definita l’ugola d’oro proprio per questo dono meraviglioso di cui madre natura le ha fatto regalo, è ancora tutt’oggi una interprete di tutto rispetto.

Inizia giovanissima, Ornella Vanoni, a calcare il palcoscenico. Lei, che nella vita immaginava di fare tutt’altro, tanto è vero che studiò per diventare estetista, si ritrova da un momento all’altro catapultata nel mondo dell’arte.

Galeotta fu l’iscrizione all’Accademia d’arte drammatica di Giorgio Strehler del quale diventerà anche compagna. Sarà proprio lui a introdurla nel mondo dello spettacolo. È dal 1956 che la Vanoni viene definita icona dello spettacolo italiano.

Prima si fa conoscere come attrice e successivamente come cantante. Indimenticabili le sue collaborazioni con Luigi Tenco, Mogol, Modugno e Gino Paoli, con quest’ultimo poi avrà una relazione sentimentale importante che durerà tanti anni.

A proposito del suo privato, sapete che Ornella Vanoni ha anche un figlio? E che bocconcino che è! Arriva lo scatto che vi lascerà senza parole.

Chi è il bellissimo figlio della cantante italiana

Ornella Vanoni è una cantante e attrice peperina e dalla lingua lunga. Se c’è una cosa che a Ornella non si può recriminare, è quella di essere sempre schietta e sincera. Anche nelle interviste che ancora oggi rilascia, sorprende tutti e riesce sempre a strappare un sorriso al pubblico e a chi la intervista proprio per il suo essere così spontanea, semplice e genuina.

Senza filtri e senza riserve, si è raccontata in più occasioni parlando non soltanto della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo ma anche della sua vita privata. Per quanto riguarda i suoi amori, il primo che le fece perdere la testa fu Giorgio Strehler che fu anche colui che la iniziò al mondo dell’arte.

A lasciarlo fu lei perché il suo comportamento troppo libertino e poco ligio alle regole, a causa anche delle sue dipendenze dagli stupefacenti, rischiò di rovinarle la vita e la carriera.

Dopo la fine della loro relazione sentimentale, Ornella incontra Gino Paoli. I due hanno avuto una relazione segreta quando quest’ultimo era sposato con un’altra donna, Anna Fabbri. Il loro sodalizio sentimentale e artistico durerà per anni. Come Giorgio, anche Paolo subì lo stesso destino: fu lei a lasciarlo dietro anche pressioni della mamma.

L’amore più grande della sua vita è stato sicuramente Lucio Ardenzi, un cantante e imprenditore del mondo musicale, che sposa nel 1960. Ed è proprio lui il papà di suo figlio Cristiano.

A differenza della madre che adora girare i salotti televisivi per parlare di sé stessa, il figlio Cristiano è esattamente l’opposto. Timido e riservato, non si è mai voluto mostrare in televisione.

La madre però, lo ha fatto conoscere al pubblico italiano parlando di lui in maniera entusiasta. Spesso, nelle varie interviste, ha descritto Cristiano come un ragazzo affettuoso, un marito esemplare e anche un padre straordinario.

Cristiano infatti ha reso Ornella una nonna. Non abbiamo molte informazioni sul suo conto perché il ragazzo preferisce stare lontano dai riflettori. Nemmeno sue foto attuali ci sono in giro ma solo uno scatto di lui da piccolino, che è dolcissimo.

Sappiamo che è nato nel 1962, che è sposato ed è papà. Ornella adora il suo nipotino e definisce se stessa come una nonna dolce e amorevole. Non è presente nemmeno sui social network Cristiano, una scelta ponderata, perché come ha spiegato la stessa Ornella Vanoni, essere figli d’arte non è semplice e tenersi lontano da questo mondo straordinario ma anche complicato, per taluni come per Cristiano, è la cosa migliore.