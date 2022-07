Ornella Muti e Adriano Celentano, dopo anni è la figlia Naike a confessare: lei sa tutto

Cosa è successo davvero tra Adriano Celentano ed Ornella Muti? A spiegarlo ci ha pensato Naike Rivelli. Vediamo cosa ha detto.

La storia del tradimento di Ornella Muti che si intromise nella relazione tra Celentano e Mori risalirebbe all’inizio degli anni ’80.

Ornella Muti e Adriano Celentano: cosa c’è di vero?

Erano gli anni Ottanta quando l’allora giovanissima e bellissima attrice Ornella Muti si intromise nella solida relazione tra Adriano Celentano ed Claudia Mori. Galeotti furono alcuni film che l’attrice si ritrovò a girare proprio con il famosissimo cantante. Oggi i due hanno 65 anni lei e 85 anni lui. All’epoca l’attrice era legata a Federico Facchinetti. La muti dichiarò che fu il suo unico tradimento.

In particolare, quando i due girarono l’ormai notissima pellicola Il bisbetico domato (1981), scoccò una scintilla. Del resto, tra Celentano e Mori era in corso una crisi molto profonda. La passione tra Ornella Muti e Celentano, in realtà, durò molto poco. I giornali, però, approfittarono per speculare. La questione è tornata sotto i riflettori dopo alcune dichiarazioni fatte da Naike Rivelli nel corso di un’intervista rilasciata ad Ogni Mattina.

Sulla questione si pronunciò anche la Mori dicendo che entrambi erano molto gelosi. Ad esempio, lui non voleva che lei indossasse le minigonne tant’è che gliele tagliava. Disse anche che fu lei stessa a fare soffrire il marito. Stando a quanto ha dichiarato la Mori, inoltre, non si trattò di un tradimento d’amore ma una debolezza.

Le dichiarazioni di Naike Rivelli

L’intervista a Ogni Mattina risale a qualche anno fa. La breve relazione tra sua mamma ed il cantautore Naike non l’aveva mai digerita. Secondo lei, infatti, alla madre venne data un’etichetta, all’epoca dell’accadimento dei fatti, che non fu molto lusinghiera.

Benché sia il cantante che la Muti fossero consenzienti e consci di ciò che sarebbe derivato dalla loro passione, i giornali dipinsero male l’attrice, come terza incomoda in un matrimonio solido. Tant’è che, parecchio stizzita, la Rivelli ha risposto all’intervistatore dicendo:

“Forse dovreste chiederlo alla Mori o a Celentano, sono loro ad averne parlato“.

Sì, perché all’epoca fu proprio lui ad ammettere alla stampa il suo tradimento alla moglie con la Muti. In pratica, stando a quanto affermò Naike, furono proprio i due coniugi a mettere alla gogna mediatica Ornella Muti. Per anni, però, tutti lo sapevano e nessuno ne parlava, proprio come un classico segreto di Pulcinella. Oggi Celentano e la moglie, dopo quella sbandata di oltre 30 anni fa, si sono sempre detti molto uniti.