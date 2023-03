Orchidea marcia e morente, basta un cucchiaio di questo per rianimarla in 1 attimo

Se la vostra orchidea è marcia e sta morendo, utilizzate questo unico ingrediente e la ravviverete in un attimo.

Ecco qual è il metodo incredibile per far ritornare sana come un tempo la vostra bellissima orchidea. Il vostro giardino farà invidia a tutti.

Orchidea marcia, perché succede?

L’orchidea è una delle piante in assoluto più amate dagli italiani e anche semplice da coltivare. Tutti vogliono che ravvivi la nostra dimora, sia che venga piantata in giardino che in un comune vaso da lasciare in balcone. A volte, però, commettiamo degli errori incredibili che portano la nostra splendida pianta a marcire.

E’ per questo che oggi vogliamo spiegarvi come prevenire il marciume e soprattutto come rimediare nel caso in cui ormai sia troppo tardi. Il marciume, naturalmente, è creato dall’eccesso d’acqua, che può provocare anche l’insorgenza di muffe e altri tipi di funghi.

Per evitare che ciò accada è fondamentale che utilizziate dei vasi o dei sotto vasi forati, che permettano a l’acqua in eccesso di evaporare. Importante è anche non innaffiare la pianta in eccesso.

Ogni pianta, infatti, ha bisogno di una certa quantità di acqua, che è sufficiente per la sua sopravvivenza. Dare troppa acqua a una pianta, infatti, non è sempre sinonimo di aver cura del proprio giardino.

Inoltre, bisogna periodicamente tagliare tutte quelle parti della pianta che sono morte. In questo modo, faremo sì che l’assorbenza dell’acqua avvenga nel modo migliore possibile.

E poi ancora dovete assolutamente mantenerla in un luogo della vostra casa che sia sia fresco che asciutto, quindi non troppo umido. Questi accorgimenti saranno sufficienti affinché la vostra orchidea si mantenga in salute. Nel caso in cui non lo facesse, però, dovrete correre ai rimedi.

Oggi vi sveliamo una soluzione incredibile che permetterà alla vostra orchidea di rivivere, anche nel caso in cui sia ormai davvero marcia. Dovrete procurarvi un ingrediente di cui magari non avete mai sentito parlare e che però è efficacissimo con questa splendida pianta.

Usa un cucchiaino di questo e la rianimi

Se la vostra orchidea è diventata marcia e non sapete come rianimarla, oggi vi proponiamo un metodo orientale davvero sconosciuto da tutti. Tutto ciò che dovrete fare è procurarvi un ingrediente miracoloso, del quale ne basterà davvero un cucchiaino.

Stiamo parlando della calce agricola in polvere, che andrà miscelata con dell’acqua calda. Lasciate che il mix riposi per almeno mezz’ora. Nel frattempo, estraete le radici della vostra orchidea marcia ed eliminate tutte quelle parti scure e molli che ritenete siano irrecuperabili.

Una volta fatto, inserite all’interno di un vaso del terriccio nuovo, su cui verserete il mix che avete preparato in precedenza. Quindi, piantate di nuovo la vostra orchidea. Curatela come sempre e a poco a poco vedrete come tornerà di nuovo sana e rigogliosa.

Potete ripetere la procedura tutte le volte in cui avete a che fare con un’orchidea marcia. Se seguirete i consigli che vi abbiamo dato all’inizio, però, siamo sicuri che mai più nel vostro giardino troverete una pianta marcia ad attendervi.