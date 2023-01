Orchidea, con questa soluzione naturale avrai fiori in salute e abbondanti

Esiste un modo, del tutto naturale, per avere dei fiori di orchidea in salute e abbondanti. Ecco di quale si tratta.

Nelle nostre case, oltre a complementi d’arredo e tende, abbiamo anche degli animali da compagnia e oltre questi cari e dolci amici abbiamo anche delle piante che ravvivano l’ambiente.

Queste possono essere di varie tipologie e di varie dimensioni e da sempre sono utilizzate per far si che la nostra casa abbia dei colori vivaci e che si riempia di verde per migliorare la nostra salute.

Orchidea: il segreto per avere fiori rigogliosi e abbondanti

Infatti, le piante, non hanno solo uno scopo ornamentale, ma sono utili anche per via del ricambio d’aria in quanto grazie alla fotosintesi clorofilliana e al loro sistema di respirazione, rilasciano anidride carbonica e ossigeno.

Inoltre, alcune di esse, specie quelle grasse, come ad esempio la lingua di suocera, per prenderne una in considerazione, tende ad assorbire l’umidità in eccesso all’interno di una stanza.

In questo modo, si eviterà che si formi della condensa e che di conseguenza sulle pareti si formi della muffa in quanto la pianta avrà assorbito tutto ciò che c’è in eccesso con un ricambio d’aria del tutto naturale.

Alcune piante, tendono a fiorire e la presenza dei fiori sui nostri balconi e sulle nostre case è molto importanti per via dell’ecosistema in quanto, molti insetti entrano dalle finestre specie nelle stagioni più calde.

Questi insetti, possono essere stanchi o in cerca di polline e pertanto avere una pianta rigogliosa e ricca di fiori non fa altro che aiutare questi nostri piccoli amici che succhieranno via il nettare e daranno un grande aiuto al pianeta.

Per questo, è sempre meglio tenere in casa delle piante ben fiorite in modo che tutti quanti questi insetti, possano attingere da esse per il loro lavoro e anche per riposarsi dopo un lungo viaggio.

Il segreto dei vivaisti

Tra le piante casalinghe più diffuse c’è l’orchidea che si presenta in varie forme e in vari colori ed è considerata da sempre tra le più eleganti e le più belle delle piante in commercio.

Però, non tutti riescono a tenerle in vita come appena acquistate ma c’è un segreto che è stato svelato dai vivaisti per tenerle sempre in forma e far sbocciare dei fiori rigogliosi e ben colorati.

Prima di tutto bisogna prendere delle noci e romperle dividendo il loro interno dai gusci. Dopodiché prendiamo i gusci e li mettiamo in un pentolino pieno d’acqua e portiamo il tutto in ebollizione.

Una volta raggiunta una temperatura molto alta, scoliamo il tutto in un colino, e raffreddiamo l’acqua di cottura e la inseriamo in uno spruzzino per poi cospargerla sulle foglie.

In questo modo, le foglie saranno sempre lucide e faranno scivolare via la polvere e inserendo all’interno del terreno questo liquido, i fiori sbocceranno in maniera rigogliosa e gli steli saranno resistenti.

Così, la nostra orchidea sarà impeccabile e farà invidia a tutti quanti e potremo svelare loro il segreto appena appreso.