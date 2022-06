Ora è ufficiale, Rafa Nadal sarà a Wimbledon!

Un recupero lampo quello di Rafa Nadal che in conferenza stampa ha comunicato la propria presenza al terzo slam della stagione dove tornerà dopo tre anni di assenza!

Dopo le straordinarie vittorie in Australia e a Parigi, Rafael Nadal è pronto a competere anche sull’erba di Wimbledon dove andrà a caccia del suo 23esimo titolo del Grand Slam per incrementare ancor di più un record che già gli appartiene, quello di tennista più vincente della storia.

Il fenomeno maiorchino ha approfittato della conferenza stampa per comunicare anche la dolce attesa della moglie che presto dunque gli regalerà il suo primo figlio.

🗣 @RafaelNadal has The Championships in his sights… #Wimbledon pic.twitter.com/QZVnrIpKvc

Sembrava impossibile anche solo pensarlo, invece Rafa Nadal ha ricevuto le risposte sperate dalla cura effettuata ed è pronto per tornare competitivo anche sull’erba, superficie da sempre scomodo al suo stile di gioco

Dopo tre anni di assenza dunque il maiorchino è pronto a tornare a Londra, torneo dove ha trionfato nel 2008 e nel 2010 ma nelle restanti partecipazioni ha sempre faticato ad esprimere il suo miglior tennis.

Da grande difensore qual’è infatti, Rafa preferisce una superficie lenta che gli permetta i grandi recuperi e quella gestione dello scambio che gli permette di sfiancare i suoi avversari.

La speranza di Nadal è quella di arrivare alla seconda settimana, dove la sua esperienza e la sua grande bravura nel saper gestire la partita potrebbe diventare un fattore importante per avere la meglio sugli avversari.

Con Novak Djokovic decisamente con i panni del favorito, il campione del Roland Garros può rappresentare una mina vagante nel torneo e, comunque, un avversario decisamente scomodo per chiunque.

Vedremo se ancora una volta Nadal riuscirà a stupirci.

Tornerà Serena Williams ed il campione spagnolo ci sarà, a Wimbledon insomma mancherà soltanto Roger Federer che ha promesso di tornare competitivo nel 2023.

L’attesa è quasi finita, presto rivedremo in campo la super campionessa americana che sul prato di Londra proverà a scrivere altri record.

L’augurio di tutto il mondo del tennis è quello di rivedere presto in campo anche Roger Federer, assente da oltre un anno ma sempre nei cuori di tutti i tifosi.

The stage awaits.

Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq

— Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2022