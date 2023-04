Ora è ufficiale: ecco perché Napoli-Salernitana si giocherà alle ore 15

La questione spinosa dell’ordine pubblico in vista dell’ormai prossima festa scudetto del Napoli è arrivata a un punto di volta decisivo. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha passato la palla al Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che si è riunito a lungo nella giornata di oggi e ha deliberato lo slittamento di Napoli-Salernitana alle ore 15.00 di domenica, che non si giocherà, quindi, alla stessa ora ma sabato, come inizialmente previsto. Ecco i motivi che si celano dietro la decisione e le ultime novità per la giornata del 30 aprile che potrebbe essere quella del terzo scudetto del club partenopeo.

Quando il campo esprime le sue sentenze, c’è chi si lecca le ferite e chi festeggia. Stavolta a esultare, dopo tanti anni di astinenza, sarà il Napoli che ha distrutto il campionato di Serie A e a cui manca un ultimo passo per avere la matematica certezza di laurearsi campione d’Italia. Il prossimo weekend potrebbe già essere quello buono, dato che la Lazio seconda in classifica andrà a giocare a Milano contro l’Inter, mentre i ragazzi di Luciano Spalletti saranno impegnati tra le mura amiche contro la Salernitana. I tifosi iniziano a preparare una festa infinita e che avevano in programma da anni, ma con seria preoccupazione da parte delle istituzioni per l’ordine pubblico.

Cambia la data di Napoli-Salernitana per ragioni di ordine pubblico. E slitta anche il match contro l’Udinese

I giorni che stanno per arrivare saranno emozionanti e bollenti dal punto di vista calcistico, ma anche per l’ordine pubblico, in una città come Napoli che fa del gioco più bello del mondo e della passione due nuclei fondanti e stavolta ha tutto il motivo di celebrarli, ma – si spera – nella maniera più corretta e civile possibile e senza gli eccessi che tutti temono. Timore che poi si sono tradotti in esigenza politica. Fin dall’ultimo turno di Serie A che ha visto la sconfitta della Lazio in casa contro il Torino e la vittoria di misura, anzi di corto muso, dei partenopei contro la Juventus e in casa della Vecchia Signora, la fibrillazione è salita ai massimi livelli, ma anche la necessità di organizzare via di fuga, il dispiegamento di forze dell’ordine e far sì di poter gestire nella miglior maniera possibile una festa che è necessaria, ma non dovrà neanche costare caro a un’intera città.

Fin da subito, si è pensato che la soluzione migliore fosse posticipare Napoli-Salernitana a domenica e in concomitanza o subito dopo il match che vedrà impegnata la Lazio contro l’Inter. La decisione, però, non è stata semplice e ha visto contrapporsi anche gli ospiti, i granata, che non hanno fatto mistero di non vedere di buon occhio questo tipo di possibilità. Non è una presunzione, ma la voce del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che, come riporta “Il Mattino”, ha detto a chiare lettere: “Faremo dei passi ufficiali con il questore e il prefetto per fare in modo che non si squilibri il campionato. Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato”. Gli ultras della Salernitana, che tra le altre cose sono da sempre rivali degli azzurri, la pensano alla stessa maniera.

Ma qual è il motivo o la necessità di spostare un match così importante e farlo nei giorni immediatamente prima l’evento? Il tentativo è cercare di contenere la massiccia espressione di festa per lo scudetto a una sola giornata, quella di domenica 30 aprile, appunto. Se il Napoli avesse giocato di sabato e Inter-Lazio fosse rimasta di domenica, allora sarebbe stato davvero difficile per le forze dell’ordine contenere l’entusiasmo di un intero weekend, sempre che i biancocelesti non riescano a vincere in casa dei nerazzurri, che per come sta andando la stagione, non è neppure un evento così improbabile.

Il verdetto del Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive) comunque pochi minuti fa ha avuto anche i crismi dell’ufficialità, nonostante i pareri contrari: Napoli-Salernitana si giocherà alle ore 15 di domenica, subito dopo Inter-Lazio che, invece, è in programma alle 12.30. Di conseguenza, slitterà anche il match contro l’Udinese, inizialmente in programma martedì sera, e che invece si svolgerà di giovedì.