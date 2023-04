Meloni è stata contestata a Londra per la sua posizione sui migranti

By

La presidente Giorgia Meloni, durante la sua visita a Londra per l’incontro con Sunak, è stata contestata da alcuni manifestanti per le sue posizioni sui migranti. Gli striscioni esposi contenevano frasi del tipo “No alla fascismo e al razzismo contro i rifugiati”.

La Presidente del Consiglio è volata a Londra per un incontro con il Primo ministro inglese Sunak. Mentre si trovava sulla soglia della residenza del politico, alcuni manifestanti l’hanno contestata a causa della sua posizione sui migranti.

Meloni contestata a Londra a causa delle sue posizioni sui migranti

La presidente Giorgia Meloni si è recata a Londra per un incontro con il Primo ministro Sunk, annunciando un nuovo inizio per le relazioni bilaterali tra Italia e Regno Unito. A quanto pare però la presidente è stata contestata da alcuni manifestanti mentre si trovava sull’uscio della residenza del Primo ministro.

Improvvisamente è partito un coro che diceva “Refugees in, Meloni out”. I manifestanti, inoltre, sbandieravano anche diversi cartelli e striscioni con su scritto: “No to fascist Meloni”, letteralmente “No alla fascista Meloni”. Su atri invece si leggevano frasi come “Basta fascismo sui rifugiati”.

Anche sotto la pioggia la manifestazione continua, esponendo la presidente a diverse contestazioni anche in presenza di Sunak.

L’obiettivo dell’incontro, in ogni caso, era quello di stringere i rapporti tra i due paesi, rafforzando le basi sul processo che vede Italia e Regno Unito affiancarsi su diverse questioni.

L’incontro tra la presidente e il Primo ministro Sunak

La presidente Giorgia Meloni ha dunque incontrato il Primo ministro inglese Sunak, con l’intento di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi.

“Sono molto felice di essere qui, sono convinta che possiamo fare un buon lavoro insieme”.

Ha affermato Meloni durante l’incontro con il Primo ministro, il quale le ha dato il benvenuto parlando in italiano. La presidente ha poi aggiunto che i due paesi stanno svolgendo un ottimo lavoro nell’ambito della lotta ai trafficanti e della migrazione clandestina.

Si tratta della prima visita di Meloni in terra inglese nelle vesti di presidente. A quanto pare nel Regno Unito vivrebbero circa mezzo milioni di italiani.

La visita sarà caratterizzata da una gita all’abazia di Westminster, all’interno della quale sono in corso i preparativi per l’incoronazione di Re Carlo III, la quale è prevista per il 6 maggio.

Meloni avrà accesso, sotto la guida di Sunak a dei mosaici attualmente chiusi al pubblico.

Il Primo ministro, infatti, ci ha tenuto ad organizzare un incontro simbolico, anche in nome della “simpatia” che caratterizza il rapporto tra i due.