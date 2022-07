Onu: 3 caschi blu uccisi per le proteste contro la missione in Congo

Almeno 12 civili e tre caschi blu Onu sono morti nelle manifestazioni in Congo, per chiedere il ritiro di quella forza di mantenimento della pace.

Secondo un giornalista della Reuters, le truppe delle Nazioni Unite hanno ucciso due manifestanti. Almeno 12 civili e tre forze di pace dell’Onu sono morti martedì nelle proteste scoppiate il giorno prima in diverse città della Repubblica Democratica del Congo (RDC) orientale per chiedere il ritiro della missione di pace delle Nazioni Unite (Monusco) in Congo, hanno confermato mercoledì le autorità congolesi.

La protesta è iniziata all’inizio di questa settimana a Goma

La protesta è iniziata all’inizio di questa settimana a Goma, la capitale della regione del Nord Kivu, e si è estesa martedì alla città di Butembo, 300 chilometri a nord, dove almeno sette civili sono stati uccisi. Lo ha detto a Reuters il capo della polizia locale Paul Ngoma. Sempre in quella città, un soldato e due poliziotti delle Nazioni Unite sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco, ha riferito in una dichiarazione a New York Farhan Haq, vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Martedì il portavoce del governo congolese e ministro delle Comunicazioni, Patrick Muyaya, aveva confermato che almeno cinque persone erano morte nella manifestazione nella capitale del Nord Kivu e altre 50 erano rimaste ferite. Di quei cinque morti, almeno due sono morti quando le forze di pace delle Nazioni Unite hanno aperto il fuoco sulla folla a Goma, secondo un giornalista dell’agenzia Reuters, dopo che la protesta inizialmente pacifica è diventata violenta.

Questo giornalista ha assicurato a sua volta che anche altre due persone erano state ferite dai colpi sparati dalle forze delle Nazioni Unite. Secondo il suo racconto, la polizia ei militari congolesi, che stavano anche cercando di contenere i manifestanti nelle vicinanze della base logistica di Monusco a Goma, non hanno aperto il fuoco su di loro.

Sia a Goma che a Butembo, le forze di pace delle Nazioni Unite sono state accusate dai manifestanti di usare una forza eccessiva per respingere la protesta quando alcuni civili hanno iniziato a lanciare pietre e bottiglie molotov contro il quartier generale di Monusco, che sono stati violentemente derubati e saccheggiati.La dichiarazione del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, alludendo a queste accuse, sottolinea che “ovviamente, se c’è qualche responsabilità da parte delle forze dell’Onu in qualcuno dei morti o dei feriti, daremo seguito”.

Haq ha detto che ai caschi blu è stato consigliato di usare gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti e sparare “colpi di avvertimento solo se necessario”, ha sottolineato. Il portavoce ha annunciato che l’assistente segretario generale per le operazioni di pace dell’Onu, Jean-Pierre Lacroix, prevede di recarsi in Congo “il prima possibile”. La dichiarazione include anche la condanna del segretario generale Guterres.

Il capo delle Nazioni Unite avverte nel testo che “qualsiasi attacco diretto contro le forze di pace delle Nazioni Unite può costituire un crimine di guerra”. Il capo dell’Onu chiede anche alle autorità congolesi “di indagare su questi incidenti e di consegnare rapidamente i responsabili alla giustizia”. Due dei caschi blu deceduti erano indiani, secondo il ministro degli Affari esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, citato da Reuters. Il terzo era un cittadino marocchino, secondo il capo della polizia di Butembo Paul Ngoma.

Lunedì una folla era entrata nel quartier generale della missione delle Nazioni Unite a Goma, sfondando finestre e muri, prima di saccheggiare i locali e dare fuoco ad almeno una garitta. Numerosi video sui social media hanno mostrato persone che prendevano di tutto, da reti e materassi a porte e frigoriferi. Alcuni hanno fatto irruzione nelle case dei lavoratori delle Nazioni Unite che sono stati evacuati sotto scorta militare, secondo Reuters.

Il saccheggio si è ripetuto martedì, questa volta nel campo di transito per ex combattenti di gruppi armati in fase di reinserimento – compresi i bambini soldato – gestito dall’Onu: “Non vogliamo più Monusco”, “Bye bye (arrivederci) Monusco ”, si leggono i manifesti dei manifestanti.

La protesta era stata indetta da organizzazioni della società civile e da una fazione giovanile del partito al governo del presidente Félix Tshisekedi, l’Unione per la democrazia e il progresso sociale (UDPS). Il 15 luglio il presidente del Senato, Modeste Bahati, aveva chiesto ai caschi blu di Goma di “fare le valigie” per la loro incapacità di riportare la pace in un Paese che praticamente non l’ha mai conosciuta.

Sebbene le due guerre successive in Congo dal 1988 siano terminate ufficialmente nel 2003, almeno 122 gruppi armati sono ancora attivi nell’est del paese, secondo il Kivu Security Barometer (KST). Questa situazione è stata aggravata dalla rinascita nel novembre 2021 di una potente milizia, l’M23, in cui molti congolesi vedono la mano del vicino Ruanda, un’accusa che il governo ruandese smentisce.

Negli ultimi mesi, gli attacchi di questo e di altri gruppi armati hanno costretto decine di migliaia di congolesi a lasciare le loro case. Monusco, presente nella RDC dal 1999, (fino al 2009 si chiamava Monuc) è considerata una delle missioni più importanti e costose dell’ONU, con circa 12.000 soldati e 1.600 poliziotti schierati nel 2021 e un budget annuo di un miliardo di dollari.

I suoi difensori sostengono che, senza di essa, la violenza in Congo sarebbe stata molto peggiore nei suoi oltre due decenni di presenza nel paese e che, nonostante le sue dimensioni, le sue forze sono insufficienti a garantire la sicurezza di un paese la cui estensione quasi cinque volte quello della Spagna.

I suoi detrattori argomentano, non solo le ricorrenti denunce di abusi, soprattutto sessuali, contro la popolazione civile da parte dei suoi membri, ma anche la sua passività di fronte a massacri come quello della città di Kisangani (nordest) nel 2002, in cui alcuni 1.200 persone sono morte., secondo Amnesty International, nonostante la loro presenza in città, o quella di Kiwanja (est) nel 2008, quando 150 persone furono massacrate e molte donne violentate a 800 metri dalla sede locale della missione delle Nazioni Unite.