By

In Lombardia il caldo ha lasciato spazio a un vero e proprio nubifragio, lasciando di stucco tutti gli abitanti che si sono trovati in seria difficoltà. Ecco cosa è successo nella notte, soprattutto nel pavese.

Un violento nubifragio ha colpito la Lombardia, in particolare a Pavia e provincia. Un’ondata di maltempo inaspettata, per la quale sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità per intervenire.

Cadute di alberi, allagamenti e persone da evacuare: tutto questo è accaduto questa notte, un nubifragio che ha portato numerosi danni. Ecco le news in arrivo dalla Lombardia.

Lombardia colpita dal maltempo, un nubifragio si abbatte sulla regione

Dopo la grande afa di queste settimane, sulla Lombardia si è abbattuta un’ondata di maltempo inaspettata, o meglio prevista ma non così violenta.

Infatti, a Pavia e provincia si è scatenato un vero e proprio nubifragio che ha lasciato di stucco gli abitanti, una situazione che è degenerata nella notte.

Nella serata di martedì 26 luglio nel pavese una tempesta incredibile ha colpito i paesi e la città di Pavia, provocando numerosi disagi.

I vigili del fuoco sono accorsi per aiutare gli abitanti, a causa anche di alberi caduti in strada, come quelli che hanno bloccato la linea ferroviaria tra Mortara e Milano, grandi allagamenti soprattutto di appartamenti al piano terra e di cantine.

Nelle prossime ore si conteranno i danni, che adesso non sono ancora visibili del tutto, visto che questa mattina i vigili del fuoco sono ancora in attività per ripristinare la situazione provocata dal maltempo.

Anche la città di Saronno è stata colpita da una violenta grandinata nella notte, un fenomeno assurdo visto il caldo di questi tempi. In alcuni video diffusi sul web, possiamo vedere auto affondate, acqua ovunque ma non si hanno notizie di persone ferite.

Fulmini a Milano e allagamenti in Valtellina

A Milano ieri sera il meteo ha dato il meglio di sé: c’è stata una vera e propria tempesta di fulmini che ha colpito la capitale lombarda.

Un fortissimo temporale, con fulmini e tuoni, si è abbattuto verso le 22 di ieri sera, colpendo tutta la città.

Per fortuna, pare che i danni non ci siano, ma nelle prossime ore il maltempo continuerà a presentarsi a Milano. Sono attese infatti, secondo gli esperti, ancora piogge e grandinate.

Inoltre, anche in Valtellina il maltempo ha fatto paura: infatti, un gruppo di 16 scout milanesi sono stati tratti in salvo dal personale del Soccorso Alpino, a causa dei forti allagamenti.