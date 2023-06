Secondo quanto ricostruito dall’accusa, al ceceno vanno riconosciute anche le aggravanti di crudeltà e futili motivi. “Confidiamo nella velocità del procedimento italiano, così da avere una sentenza definitiva in Italia prima che in Spagna” hanno detto i legali della famiglia Ciatti.

Il 7 febbraio scorso, il pubblico ministero ha ripercorso – durante la requisitoria al culmine della quale ha chiesto una condanna all’ergastolo per il ceceno – la drammatica notte in cui Niccolò Ciatti ha perso la vita. ‘Picchiavano come forsennati, usando una forza disumana, una violenza cieca distribuita a destra e a manca’ ha detto il pm, che ha poi garantito la veridicità delle parole dei testimoni, che hanno parlato soltanto per amore della verità. A corredo di questa verità il pubblico ministero ha fatto riferimento anche al video girato la notte del massacro, che non lascerebbe alcun dubbio sulla violenza con cui è stato colpito Niccolò.