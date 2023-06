Lavatrice, con questo trucco abbatti i consumi e lavi meglio: bolletta dimezzata

Chi utilizzerà questo trucco quando lava il bucato in lavatrice, riuscirà a economizzare il consumo di corrente elettrica.

Migliorare la qualità del bucato va oltre il semplice fatto di avere una buona lavatrice. Sebbene la macchina svolga certamente un ruolo importante, ci sono altri fattori che entrano in gioco.

Infatti, è possibile migliorare le prestazioni della propria macchina utilizzando rimedi naturali che costano poco o nulla.

Con l’avvicinarsi dell’estate e l’inevitabile aumento del bucato, è importante conoscere alcuni rimedi rapidi ed efficaci. Quindi, esploriamo insieme e prendiamo nota dei seguenti rimedi.

È vero che la candeggina può ravvivare il colore bianco dei vestiti ingialliti dal tempo?

Contrariamente a quanto si crede, la candeggina non è una soluzione efficace per riportare i tessuti bianchi ingialliti alla loro tonalità bianca originale. In effetti, la candeggina è un fattore che contribuisce a questo scolorimento.

I tessuti bianchi non sono naturalmente bianchi, ma piuttosto tinti, e la candeggina lavora per rimuovere questa tintura, rivelando il vero colore del tessuto. Per i tessuti di cotone in particolare, questo vero colore è l’ecru.

C’è una credenza comune che collant e calze debbano essere lavati a mano, ma questo è un mito. Invece, si possono mettere semplicemente in un sacchetto a rete salvabiancheria e lavarli insieme a capi dello stesso colore (bianco, nero, freddo, caldo).

Successivamente, appenderli ad asciugare. Un altro mito è che le camicie eleganti debbano sempre essere stirate.

Tuttavia, la decisione alla fine spetta all’individuo. Ad alcuni non dispiace un aspetto leggermente stropicciato, mentre altri preferiscono stirare le camicie per occasioni speciali come matrimoni o colloqui di lavoro.

D’altra parte, alcune persone si rifiutano di uscire di casa senza una camicia stirata. Fortunatamente, sono disponibili camicie che non richiedono affatto la stiratura e in tutte le fasce di prezzo.

Queste camicie sembrano fantastiche appena uscite dall’asciugatrice, rendendo l’idea di stirare un ricordo del passato.

Lavatrice, con questo trucco si abbattono i consumi

Torniamo a noi. Va precisato che i seguenti rimedi sono naturali e si declina ogni responsabilità per eventuali ripercussioni sulla lavatrice.

È importante notare che gli ultimi modelli sono particolarmente sensibili. Un consiglio popolare della “nonna” è quello di cospargere una piccola quantità di sale grosso nel cestello della lavatrice.

Il sale agisce come ammorbidente, infondendo ai vestiti un piacevole aroma e si comporta eccezionalmente bene con le calzature, in particolare le scarpe da ginnastica.

Il sale è anche un efficace smacchiatore, in particolare per le macchie ostinate su pantaloni di tela resistenti, come i jeans in denim.

L’aceto è un rimedio popolare per prevenire la perdita di colore nei tessuti. I rimedi tradizionali suggeriscono di versare 100 ml di aceto nel serbatoio della lavatrice invece di usare il detersivo, anche se è consigliabile avvicinarsi a queste affermazioni con scetticismo.

L’aceto bianco è anche efficace per rimuovere le macchie di trucco.

Un’affascinante alternativa prevede la combinazione di 60 ml di succo di limone con 150 ml di aceto per produrre un efficace agente sbiancante senza ricorrere a detergenti sintetici o altri accorgimenti.

Sebbene alcune persone affermino che l’aceto può essere usato per pulire le lavatrici, questa affermazione manca di validità scientifica.

Il metodo proposto prevede di versare nella vasca 200 ml di aceto ed eseguire un ciclo di lavaggio senza indumenti.

Tuttavia, se il problema riguarda le macchie di acqua dura, è consigliabile utilizzare prodotti specializzati che si trovano nei negozi.

Limone e pepe nero, due ottimi rimedi

Si può utilizzare anche il succo di limone nel processo di lavaggio. In genere, se collocata in un’apposita tracolla o in un sacchetto di stoffa e aggiunta al cestello della lavatrice, la scorza di limone può ravvivare e aggiungere profumo al bucato.

Il limone è anche efficace nel prevenire che gli indumenti sviluppino una tonalità gialla opaca.

Le persone più anziane conoscono l’efficacia dell’uso del limone per pulire colletti e polsini. Strofinando il limone direttamente sulle zone sporche, si possono ottenere ottimi risultati.

Dopodiché, il capo va lasciato in ammollo in acqua per un’ora, lasciando che lo sporco si depositi sul fondo prima di lavarlo con un semplice ciclo di lavaggio senza l’uso di detersivo.

Per ravvivare i colori e prevenire la perdita di brillantezza, il pepe nero può rivelarsi un’utile soluzione.

Metterne un cucchiaio nel cestello della lavatrice può aiutare a scovare eventuali residui di sporco o di sapone, senza danneggiare i vestiti stessi.

È importante notare che questo è un rimedio vecchio stile, privo di supporto scientifico, ed è più adatto a coloro che si sentono avventurosi e disposti a provare metodi non convenzionali.