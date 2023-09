L’ex vigilessa di Temù venne prima stordita con benzodiazepine, poi soffocata e infine seppellita vicino al fiume Oglio l’8 maggio del 2021.

Le due figlie – Paola e Silvia Zani – insieme a Mirto Milani, fidanzato di Silvia, sono accusate di concorso in omicidio. La Corte d’Assise di Brescia ha chiesto l’ergastolo per i tre imputati, giudicati capaci di intendere e di volere da una perizia recentemente effettuata. Le due sorelle e Mirto volevano impossessarsi dei beni della vittima, che aveva alcuni immobili in affitto. Ad aggravare la loro posizione, secondo il pm, anche il non aver tenuto conto che la vittima avesse un’altra figlia, che ha problemi di salute e aveva ancora bisogno della madre.

Chiesto l’ergastolo per il trio criminale che ha ucciso Laura Ziliani

Laura Ziliani venne uccisa l’8 maggio del 2021: prima venne stordita con una dose di benzodiazepine, poi soffocata e infine il cadavere venne nascosto nel fiume Oglio. L’acqua restituì il corpo di Laura Ziliani esattamente tre mesi dopo la sua scomparsa, quando alcuni passanti notarono i resti della vigilessa lungo le sponde del fiume.

Le figlie, che inizialmente fecero denuncia di scomparsa, dicendosi estranee ai fatti, hanno confessato il delitto otto mesi dopo il ritrovamento del corpo e con loro anche il fidanzato di Silvia, Mirto Milani. I tre, noti ormai come il trio criminale, avevano pianificato il delitto dell’ex vigilessa per impossessarsi delle rendite di Laura Ziliani, che aveva alcuni immobili in affitto.