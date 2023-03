Oltre 2000 euro di bonus arriveranno a questi fortunati lavoratori: a chi spetta

Arriveranno ben 2400 euro per questi dipendenti. Si tratta di una cifra pensata per aiutare i lavoratori a contrastare la crisi.

Ecco per quali categorie di dipendenti sono previsti ben 2400 euro di bonus, che arriveranno loro direttamente in busta paga.

Un bonus per questi fortunati lavoratori

I lavoratori italiani stanno vivendo una grande crisi, che è cominciata nel 2020 con lo scoppio della pandemia. Molti dei lavoratori del nostro Paese hanno dovuto interrompere la loro attività economica per volere del Governo italiano, che ha stabilito l’ingresso preventivo in lockdown.

Nel 2022, quando la situazione sembrava stesse migliorando, si è avvicinata una nuova minaccia: stiamo parlando della guerra tra Russia e Ucraina, che provocando perdite umane ed economiche. Da quando è stata dichiarata guerra, infatti, sono diminuite le materie prime e le risorse alle quali possiamo attingere in Europa sono sempre più scarse.

Proprio per questo molti cittadini e lavoratori italiani hanno chiesto al Governo e alle aziende per cui lavorano dei bonus. Si tratta di sostegni concreti che li aiutino a superare questo periodo di crisi che non permette loro di arrivare alla fine del mese.

Questa crisi si è tradotta in un’inflazione esponenziale, che ha portato all’aumento dei prezzi anche dei beni di prima necessità: frutta, verdura, farina con costi da capogiro che hanno ridotto molte famiglie italiane a vivere in condizioni di povertà.

Anche il costo del carburante è aumentato, spingendo molti italiani a mettere da parte l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, considerato ormai insostenibile. E per non parlare delle bollette dell’energia, i cui prezzi sono raddoppiati: usare come un tempo l’energia elettrica e il gas ormai sembra un vero e proprio lusso per alcuni.

Per fortuna, arriva ora un bonus per alcuni lavoratori italiani. Ecco quali potranno beneficiarne.

2400 euro per i dipendenti Unicredit

L’azienda italiana che ha previsto un bonus da oltre 2000 euro è Unicredit. La società, infatti, ha voluto erogare un premio per la produttività ai suoi dipendenti, che può raggiungere anche il valore di 2400 euro.

Questi 2400 euro per i dipendenti Unicredit arriveranno loro in busta paga nel corso del 2023, assieme ai vari voucher e alle agevolazioni sull’assicurazione medica.

In particolare, Unicredit vuole erogare questa cifra a 1000 dipendenti sparsi sul territorio, secondo criteri stabiliti dalla società. Per scoprire se si è stati selezionati, non bisogna fare altro che mettersi in contatto con l’azienda.

Ma non è tutto, perché ci sono altre categorie di italiani che possono accedere a questo beneficio. I 2400 euro per i dipendenti Unicredit potrebbero arrivare anche a coloro i quali hanno perso il lavoro.

Si tratta di una misura del Governo Draghi, che permette a coloro i quali sono stati lavoratori dipendenti e sono iscritti alla gestione separata dell’INPS senza partita IVA di percepire questo bonus.

Il requisito fondamentale è quello di aver perso il proprio lavoro stabile e di star lavorando solo saltuariamente. Il bonus si rivolge ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori occasionali, ai lavoratori stagionali e a quelli che fanno parte del settore turistico e degli stabilimenti termali.