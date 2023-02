Oltre 130 euro al mese in più per questi pensionati: chi avrà una bella sorpresa

In arrivo 130 euro al mese in più per questi pensionati: ecco chi saranno i fortunati di questa bella sorpresa. I dettagli e quello che c’è da sapere a tal proposito per non perdere una notevole opportunità.

Per merito delle maggiorazioni, diversi pensionati troveranno dai 25 ai 136 euro in più al mese nella propria pensione. Ecco cosa bisogna fare per poter effettuare tale tipologia di richiesta È fondamentale tener presente che l’Inps non provvede a erogare in modo automatico tali incrementi. Pertanto bisogna farne richiesta, per poter così contare su queste maggiorazioni nella propria pensione.

Una bella sorpresa per tanti pensionati

Se parla di pensionamento sicuramente si tocca un tasto dolente per molti: sono in tanti che desidererebbero andare in pensione ma non rispettando i requisiti previsti devono aspettare anni e anni.

Pur non potendo lavorare per vari x motivi.

Ecco che uno dei limiti del sistema relativo alle pensioni è sicuramente quello correlato ai requisiti pensionistici. Ciò soprattutto se si fa riferimento al discorso di andare prima in pensione.

Difatti in Italia tali requisiti risultano essere piuttosto severi e difficili da ottenere. Ma gli aspetti negativi del sistema pensionistico italiano sono pure altri. Tra questi ci sono indubbiamente gli importi delle pensioni, che risultano essere sempre più ridotti. A tal punto da mettere in rilievo la problematica delle pensioni minime, argomentazione che ha notevolmente interessato gli ultimi governi.

Per esempio il Governo Meloni ha stabilito di innalzare a 600 euro le pensioni minime degli over 75.

Oltre ciò, ci sono comunque determinate prestazioni che permettono di aumentare l’importo pensionistico, ma soltanto per alcuni contribuenti.

Ecco quindi che entrano in gioco le maggiorazioni sociali. Vediamo esattamente di cosa si tratta.

Un aiuto reale per tanti pensionati: le maggiorazioni sociali

In precedenza le pensioni italiane si basavano su un preciso calcolo, ovvero quello attinente le ultime retribuzioni ricevute nel corso della carriera lavorativa.

Poi con la riforma Dini c’è stato un passaggio dalla retribuzione alla contribuzione. Praticamente ora sul calcolo di una prestazione pensionistica, va a influire l’ammontare dei contributi che sono stati versati.

Tale mutamento è stato messo in primo piano pure dalla riforma Fornero, causando il problema delle pensioni maggiormente ridotte per moltissimi pensionati.

In ogni caso le pensioni degli italiani risultano essere sicuramente tra quelle più basse. L’Istituto Previdenziale italiano ha dunque fatto in modo di offrire delle soluzioni efficaci, per migliorare le condizioni economiche di molti pensionati in difficoltà.

Le maggiorazioni sociali rientrano tra i metodi più utili in questo senso.

Per l’esattezza quando si parla di maggiorazione sociale, si fa riferimento a una somma in aggiunta alla prestazione pensionistica. Così da apportare un aumento concreto dell’assegno per vari contribuenti.

Questa tipologia di maggiorazione, però, non è usufruibile da tutti i pensionati.

Le maggiorazioni sociali sono, come è stato sottolineato poc’anzi, delle somme in forma aggiuntiva sulla pensione che l’Inps non va a distribuire in maniera automatica.

Dunque capita che tanti pensionati non facciano alcuna richiesta di tali maggiorazioni, andando così a perdere una parte della loro pensione.

Ecco quello che succede in questi casi

In questo modo ci sono molti pensionati che non vanno a ricevere ciò che gli spetterebbe di diritto, non sapendo che per poterlo ottenere devono farne espressamente richiesta.

Ecco perché risulta fondamentale informarsi in modo approfondito sull’argomentazione in questione, in maniera tale da non andarci così a rimettere dei soldi che si ha pieno diritto di ricevere.

Però è importante pure informarsi su chi precisamente ha diritto a poter fare questa richiesta, in base a precisi requisiti.

Infatti si ha bisogno di un determinato reddito e di una certa età. Precisamente i pensionati che rientrano nella fascia di età tra i 60 e i 64 anni, per poter ricevere la maggiorazione spettante, devono disporre di un reddito con una soglia di 7.664,41 euro annuali.

Per chi è coniugato, il reddito con il coniuge vale fino a 14.206,92.

Infine per chi ha più di 70 anni, la maggiorazione è da 136,44 euro mensili. Mentre le soglie salgono a 9.102,34 euro per quanto concerne il reddito personale, a 15.644,85 per il reddito coniugale.

Dunque come visto sono proprio loro che potranno godere di una maggiorazione di circa 130 euro mensili, rispettando questi requisiti.

Nonostante dunque il tema pensioni sia scottante, ci sono queste prestazionei che ci possono permettere di avere un aumento in termini pensionistici, pur rispettandi i criteri enunciati. Si parla infatti di quelle maggiorazioni che appunto vanno a d aggiungersi alla somma prevista per essere concretamente aiutati.

Come detto per non perdere questo beneficio bisogna farne richiesta, però, perchè non avviene in modo automatico.

Dunque cari pensionati se siete tra quelli fortunati ora tocca a voi agire e avere la vostra maggiorazione. Una maggiorazione che sicuramente vi meritate tutta.