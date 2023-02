Metsola: “L’Italia ha un ruolo centrale in Europa”

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ha svolto un discorso sull’importanza dell’Italia in Europa, in occasione della presentazione dello spazio dedicato a David Sassoli a Roma.

Le parole di Metsola in occasione di “Esperienza Europa”

Durante la presentazione dello spazio dedicato a David Sassoli a Roma, la presidente dell’eurocamera Roberta Metsola ha tenuto un discorso sull’importanza del ruolo dell’Italia nel contesto europeo.

“L’Italia ha un ruolo centrale in Europa. E l’Europa ha ancora molto da fare, il parlamento ascolterà sempre le paure dei cittadini e le loro necessità”.

Ha iniziato Metsola in occasione di “Esperienza Europa”.

La presidente del Parlamento europeo ha poi spiegato che nonostante tutte le difficoltà che i paesi europei stanno affrontando in questo periodo, come l’inflazione elevata e il caro energia, è necessario sfruttare il punto forte, ossia il mercato unico.

Metsola ha poi parlato della necessità di proseguire la transizione ecologica, dando vita a nuovi posti di lavoro. Aprirsi e capire l’Europa vuol dire, secondo la presidente, aprirsi ad un futuro più luminoso per tutti.

Infine Metsola elogia lo spazio “Esperienza Europa” definendolo:

“Un casa dei cittadini nel cuore di Roma dedicata a Sassoli, che tanto si è speso per avvicinare il Parlamento europeo ai cittadini”.

Cos’è “Esperienza Europa”

Oggi a Roma la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha inaugurato lo spazio “Esperienza Europa” in onore di David Sassoli. Si tratta di un’installazione interattiva che ha lo scopo di spiegare in modo semplice e immediato il funzionamento delle istituzioni europee ai cittadini.

Lo spazio è stato allestito dalla rappresentanza italiana del Parlamento europeo e si trova proprio nel cuore della capitale, a piazza Venezia. Il centro ha l’obiettivo di incentivare gli incontri con studenti, esperti e politici per avvicinare i cittadini al contesto europeo.

I percorsi multimediali rimarranno a disposizione dei cittadini tutti i giorni della settimana, inoltre sarà possibile effettuarli in ben 24 lingue differenti.

Sarà inoltre possibile attuare delle vere e proprie simulazioni dei processi decisionali in ambito europeo. Il visitatore potrà mettersi concretamente nei panni di un deputato dell’eurocamera, per comprendere in che modo si svolgono i lavori in sede a Bruxelles.

Una struttura innovativa pensata proprio per i cittadini e per aprire maggiormente l’Italia verso il contesto europeo.