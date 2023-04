Olanda, grave incidente ferroviario: decine di feriti e una vittima

By

Un grave incidente ferroviario è avvenuto, nella notte in Olanda. Un bilancio tragico che è, ancora, del tutto provvisorio. Al momento, una persona è morta, ma decine sono i feriti.

Due treni si sono scontrati e, uno dei due, sarebbe deragliato. Ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire. Vediamo insieme nel dettaglio.

Olanda, incidente fra due treni

Tragica notte quella appena trascorsa in Olanda. Nei pressi di Voorschoten, tra L’Aia e Leida, due treni si sono scontrati, provocando così un incidente di vaste proporzioni. Uno dei due treni venutosi a scontrare con l’altro, è deragliato, uscendo dai binari.

Lo scontro, la cui dinamica è ancora del tutto da ricostruire, ha provocato decine di feriti e, al momento, si registra una sola vittima, anche se il bilancio è provvisorio. Secondo quanto riferiscono i media locali, uno dei due treni che si è scontrato, e poi deragliato, aveva a bordo fra i 50 e i 60 passeggeri.

Come dicevamo, un bilancio ancora del tutto provvisorio. I feriti sono tanti ed alcuni, anche, in condizioni molto serie. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul luogo del disastro e, qui, hanno soccorso, per primi, i feriti più gravi. Undici persone, che sono state fra le prime ad esser soccorse, sono state curate sul posto e stabilizzate prima di trovare momentanea ospitalità presso le case dei residenti vicino al luogo del disastro.

Per altre diciannove, invece, è stato necessario il trasporto in ambulanza presso i più vicini ospedali della zona. La dinamica è ancora tutta da ricostruire ma, stando alle prime indagini, dopo l’avvenuto scontro, uno dei due treni, un intercity che viaggiava da Leida a L’Aia, ha visto la sua carrozza anteriore uscire fuori dai binari, deragliare e finire in un campo nei pressi dei binari stessi. L’altra carrozza, invece, che componeva il treno, si è ribaltata su di un lato. La terza carrozza, infine, è rimasta sospesa su di un piccolo fossato.

Una persona è morta e ci sono decine di feriti

Lo scontro fra i due treni ha portato anche allo scoppio di un incendio, fortunatamente, non di grandi proporzioni e che, all’arrivo dei soccorsi, ai quali si sono allegati anche i Vigili del Fuoco, è stato immediatamente domato.

Dal punto di vista del trasporto ferroviario, il locale servizio ha fatto sapere che, sulla tratta interessata dall’incidente al momento, tutti i treni sono stati cancellati, in attesa dei rilievi del caso che portino a capire la dinamica esatta dell’incidente stesso, oltre anche alla necessità di mettere in salvo altri feriti ancora incastrati nel convoglio deragliato.

Stando ad ulteriori accertamenti, il treno passeggeri che, come dicevamo, trasportava fra i 50 ed i 60 passeggeri, è deragliato dopo aver urtato una gru presente vicino ai binari e, nell0incidente stesso, ha coinvolto anche un altro convoglio, un treno merci.

Le squadre di soccorso sono arrivate dalle città più vicine ed è stato anche attivato un ospedale di emergenza ad Utrecht per soccorrere e curare i feriti.