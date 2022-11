Olanda-Ecuador, in palio il primo posto del Gruppo A

Dopo aver vinto all’esordio Olanda ed Ecuador si sfidano per la vetta del Gruppo A, chi vince andrebbe ad ipotecare il passaggio del turno con una giornata di anticipo indipendentemente dal risultato dell’altro match tra Senegal e Qatar.



Erano le due grandi favorite del Gruppo A e Olanda ed Ecuador, fin qui, non hanno deluso le attese ed oggi si giocheranno lo scontro diretto per archiviare la qualificazione agli ottavi.

All’esordio l‘Ecuador ha dominato contro il Qatar dimostrando tanta personalità ed un’ottima organizzazione difensiva, oggi però servirà alzare ulteriormente l’asticella per superare Depay e compagni.

La squadra di Van Gaal ha vinto ma non del tutto convinto nella sfida d’esordio contro il Senegal riuscendo a sbloccare la partita soltanto nel finale e soffrendo le avanzate offensive degli africani.

Negli Orange pronta una maglia da titolare per Depay che ha recuperato dall’infortunio e potrebbe fare il suo esordio da titolare in questo campionato del mondo.

Olanda con il 3-4-1-2, Bergwijn confermato titolare

Van Gaal sembra intenzionato a confermare lo stesso modulo che ha superato il Senegal all’esordio con l’unica differenza in attacco, Memphis Depay infatti dovrebbe partire dall’inizio al posto di Janssen che sfiderà in panchina.

Noppert sarà il portiere, ancora panchina per De Vrij con la difesa a tre che sarà composta da De Ligt, Van Dijk e Aké.

Sulla destra confermato il terzino dell’Inter Dumfries mentre l’esperto Blind giocherà sulla corsia opposta.

Berghuis e De Jong saranno i due registi con Gakpo che giocherà in appoggio delle punte Depay e Bergwijn.

Vedremo come si disporranno in campo Gakpo e Depay, il classe ’94 infatti ama arretrare la propria posizione per aiutare la squadra in fase di costruzione, potrebbe cosi crearsi un doppio trequartista alle spalle di Bergwijn.

Ecuador con il 4-4-2, davanti c’è il bomber Valencia

Alfaro dovrebbe mandare in campo gli stessi undici che hanno travolto il Qatar nel match d’esordio, Valencia, che era uscito con qualche problemino dopo la doppietta, ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

Tra i pali confermato Galindez con An. Preciado, Torres, Hincapié ed Estupinan a formare la linea difensiva.

A centrocampo pronti Plata, Mendez, Caicedo ed Ibarra con Valencia ed Estrada in avanti.

Il match si giocherà alle ore 17 italiane e sarà trasmesso in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’App RaiPlay.